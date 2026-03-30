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성평등가족부, 156만 청소년 미디어 이용습관 진단…조기 위험 판별

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인터넷·스마트폰 과의존·사이버 도박 위험 진단
위험군 청소년, 상담·치유·기숙형 캠프 등 지원

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 전국 학령전환기 청소년 약 156만 명을 대상으로 인터넷·스마트폰 과의존과 사이버 도박 위험을 조기에 진단하는 '2026년 청소년 미디어 이용습관 진단조사'를 4월 한 달간 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 조사는 교육부, 시‧도 교육청과 협력해 초등학교 1·4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년 학생을 대상으로 진행되며 미디어 과의존 및 사이버 도박 등 위험요인을 선별해 맞춤형 상담·치유서비스로 연계하기 위한 목적이다.

[서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 2020학년도 대학수학능력시험 성적통지표 배부일인 4일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 3학년 학생들이 스마트폰으로 찍은 수능 성적표를 서로 확인하고 있다. 2019.12.04 alwaysame@newspim.com

진단 결과 인터넷·스마트폰 과의존 또는 사이버 도박 문제 '위험군'으로 분류된 청소년에게는 본인 또는 보호자 동의를 거쳐 개인·집단 상담, 추가 심리검사, 병원 치료 연계 등이 제공된다.

집중 치유가 필요하다고 판단되는 경우에는 미디어 사용이 제한된 환경에서 전문상담과 다양한 대안 활동을 제공하는 기숙형 치유캠프 프로그램을 통해 사용조절 능력을 높이도록 지원한다.

특히 올해부터는 전국 청소년상담복지센터의 '게이트키퍼' 역할을 확대해, 그동안 위험군 판정 시 곧바로 한국도박문제예방치유원 등 전문기관으로 연계하던 방식에서 한 단계 더 나아가, 청소년상담복지센터가 1차 상담을 진행한 뒤 전문기관으로 연결하는 체계로 절차를 개선했다. 이를 통해 상담·치유서비스 참여율과 지원의 지속성을 높이겠다는 취지다.

청소년 미디어 이용습관 진단조사는 미디어 과다사용과 인터넷·스마트폰 과의존 등으로 어려움을 겪는 청소년을 조기에 찾아내기 위해 2009년부터 매년 실시돼 왔으며 2024년부터는 조사 명칭을 '청소년 미디어 이용습관 진단조사'로 변경해 디지털 미디어 전반으로 범위를 넓혔다.

청소년이 설문에 참여하면서 자신의 미디어 이용 습관을 스스로 점검하도록 함으로써 건강한 디지털 이용 습관 형성과 미디어 사용에 대한 인식 제고도 함께 노리고 있다.

윤세진 성평등부 청소년정책관은 "청소년 미디어 이용습관 진단조사는 도움이 필요한 청소년에게 치유와 회복의 기회를 제공하기 위한 출발점"이라며 "청소년들이 건강한 디지털 일상을 보낼 수 있도록 학교와 보호자의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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