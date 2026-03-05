성평등부, 청소년과 디지털 과의존·유해콘텐츠 대응 논의

6일 정부서울청사서 간담회…AI·SNS 환경 변화 속 청소년 정책 수요 청취

연령별 보호조치 제도 개선 추진…미디어 과의존 맞춤 지원·디지털 시민교육 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 오는 6일 정부서울청사에서 청소년과 함께 안전한 디지털 환경 조성을 위한 간담회를 연다고 5일 밝혔다.

이번 간담회는 인공지능(AI)과 사회관계망서비스(SNS) 확산 등 급변하는 디지털 환경에 대응해 청소년이 현장에서 체감하는 문제와 정책 수요를 직접 듣기 위해 마련됐다. 간담회에는 원민경 성평등부 장관과 부처 청소년 정책 참여기구인 '청소년특별위원회' 참여 청소년, 제9기 청소년보호위원회 위원 등 20여 명이 참석할 예정이다.

[서울=뉴스핌]원민경 성평등가족부 장관이 26일 오후 가재울청소년센터에서 열린 가정 밖 청소년 토크콘서트 '나란히, 우리'에 참석해, 가정 밖 청소년의 자립지원 정책에 대한 의견을 나누고 있다. [사진= 성평등가족부 ] 2026.02.26 photo@newspim.com

성평등부는 이번 간담회에서 나온 의견을 토대로 관계부처와 협업해 연령별 이용자 보호조치 등 디지털 환경 변화에 대응한 제도 개선을 추진할 계획이다. 특히 청소년 보호 사각지대를 줄이고 기술 변화에 맞춘 실효성 있는 보호 체계를 마련하는 데 정책 역량을 모은다는 구상이다.

아울러 미디어 과의존 청소년에 대한 맞춤형 지원도 강화한다. 디지털 기기와 플랫폼 이용이 일상화된 상황에서 과의존 문제를 겪는 청소년을 보다 세밀하게 지원하는 한편 청소년의 디지털 시민 역량을 높이기 위한 교육도 함께 추진할 방침이다. 단순한 규제를 넘어 청소년이 스스로 안전하게 디지털 환경을 이용할 수 있는 역량을 키우겠다는 취지다.

간담회에 앞서서는 청소년유해매체물 심의 등 청소년 보호 관련 활동을 맡게 될 제9기 청소년보호위원회 위원 위촉식도 열린다. 청소년보호위원회는 유해매체물 심의와 제도 개선 자문 등 청소년 보호 정책의 핵심 역할을 수행하는 기구다.

원 장관은 "급변하는 디지털 기술의 발전은 청소년에게 무한한 기회를 줬지만 AI나 SNS 과의존, 유해 콘텐츠 노출 등 예측하지 못한 부작용도 발생하고 있다"며 "청소년들이 들려준 생생한 목소리를 밑거름 삼아 이를 정책에 적극 반영하고, 실효성 있는 청소년 보호 체계를 만들어가겠다"고 말했다.

