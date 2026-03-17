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교내 폰금지 법제화 됐지만…청소년 스마트기기 과의존, 해외는 '플랫폼 설계'로 푼다

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고교생 스마트기기 6시간…야외·신체활동의 5배 육박
영국·호주·미국, 사용 제한 넘어 알고리즘 책임 강화
국내도 '청소년 알고리즘 제한법' 발의…"책임 대응 필요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 우리나라 청소년들이 야외·신체활동보다 스마트기기 사용에 쓰는 시간이 5배 가까이 더 많은 것으로 나타났다.

신학기부터 교내 스마트기기 사용이 법적으로 금지된 상황이지만 해외에서는 사용시간을 일괄 제한하거나 학교 안 반입을 막는 식의 단순 규제만으로는 실효성을 담보하기 어렵다는 문제의식이 커지면서 최근에는 청소년이 노출된 스마트기기 이용 환경 자체를 설계하는 방향으로 정책 무게중심이 옮겨가고 있다.

17일 교육계에 따르면 육아정책연구소가 2008년생(현 고3) 청소년 1200여 명을 대상으로 설문한 결과, 이들의 하루 평균 스마트폰·PC 이용 시간은 6.02시간으로 조사됐다.

우리나라 고교생 스마트폰·PC 등 스마트기기 이용 시간. [사진=김아랑 미술기자]

반면 고등학생들이 운동 등 신체활동에 투자하는 시간은 현저히 적었다. 7일간 한 번에 30분 이상 실내외에서 신체활동을 한 적이 있느냐는 물음에 응답자의 24.8%가 '하루도 없다'라고 답변했다. 고등학생 4명 중 1명은 평소에 운동을 아예 하지 않는다는 얘기다.

일주일 동안 1번밖에 하지 않았다는 응답도 14.3%나 됐다. 고등학생들이 스포츠·집 밖 활동을 위해 쓰는 일평균 시간은 주중에는 1.13시간, 주말에는 1.59시간이었다.

정부는 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동 보장을 위해 3월 새 학기부터 초·중·고교 수업 시간 중 학생의 스마트폰 사용을 전면 제한한 상태다. 그러나 학교 현장의 규제만으로는 청소년들의 스마트기기 과의존이라는 궁극적 문제는 해결할 수 없다는 지적이 나오고 있다.

최근 미국을 비롯한 일부 국가에서는 플랫폼 책임을 강화하며 설계 과정에도 개입하고 있다.

한국언론진흥재단의 '불안세대와 미디어 리터러시' 보고서에 따르면 해외 주요국은 청소년 스마트기기·소셜미디어 과의존 문제를 개인의 절제 부족이 아니라 플랫폼 구조와 생활환경 차원의 문제로 보고 규제를 강화하고 있다.

영국은 2017년 14세 소녀 몰리 러셀 사망 사건을 계기로 자해·자살 관련 콘텐츠가 알고리즘으로 반복 추천된 문제가 불거지자 '알고리즘 책임' 논의를 본격화했다. 이후 2023년 10월 온라인안전법을 제정해 18세 미만이 접근할 수 있는 플랫폼에 강한 주의의무를 부과했다.

자살·자해 미화, 섭식장애 조장, 음란물 등은 '주요 우선순위 콘텐츠'로 지정해 최우선 차단하고, 혐오 표현 등은 '우선순위 콘텐츠'로 분류해 접근 제한이나 노출 축소를 요구한다.

프랑스는 ▲만 3세 미만 스크린 노출 금지 ▲영유아 보육시설 내 디지털 기기 사용 제한 ▲학교 내 스마트폰 보관 정책 ▲부모교육과 미디어교육 연계 등 예방 중심 대책을 펴고 있다.

호주는 2022년 온라인안전법으로 플랫폼 책임을 강화한 데 이어 2024년 11월 세계 최초로 소셜미디어 최소 이용연령을 16세로 정했다. 미국도 2024년 연방·주 차원에서 청소년 대상 맞춤형 추천 알고리즘과 피드 노출을 제한하는 제도를 도입했다.

보고서는 "무한 스크롤, 자동재생, 개인 맞춤형 추천, 과도한 알림 기능 등은 여러 국가에서 공통적인 문제로 지목되고 있다"며 "스마트폰 과의존을 의지의 문제가 아니라 플랫폼이 의도적으로 설계한 이용 환경의 결과로 보는 관점이 정책에 반영되고 있다"라고 짚었다.

우리나라 국회에도 최근 유사한 법안이 발의됐다. 성평등가족위원회 소속 이연희 더불어민주당 의원은 청소년을 대상으로 한 온라인 플랫폼의 과도한 맞춤형 추천 알고리즘을 제한하고 청소년 보호 장치를 강화하는 내용을 담은 정보통신망법 일부개정법률안, 이른바 '청소년 알고리즘 제한법'을 냈다.

▲19세 미만의 청소년에게 자동 추천 알고리즘 적용 금지 ▲SNS 가입 시 연령 확인 의무화 ▲14세 미만 가입 시 보호자 동의 의무 명시 ▲알고리즘 제한 규정 위반 시 처벌 규정 신설 등의 내용이 뼈대다.

이 의원은 "이번 법안은 플랫폼 산업을 규제하기 위한 것이 아닌 청소년을 알고리즘 기반 과몰입으로부터 보호하기 위한 최소한의 안전장치"라며 "세계적으로도 플랫폼의 책임 강화와 알고리즘 규제가 강화되고 있는 흐름인 만큼 우리 사회도 책임 있는 대응이 필요하다"라고 말했다.

jane94@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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