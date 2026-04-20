교육부, 추경 냉난방비·통학버스 운영비 부담 완화에 우선 활용

교부금 5조원 물가 대응 우선 투입 요청

저소득층 교육비 지원도 강화…시도교육청 추경 편성 착수



[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부가 추가경정예산으로 늘어난 지방교육재정교부금 약 5조원을 학교 현장의 고물가 부담을 덜고 취약계층 학생 지원을 강화하는 데 우선 사용해 달라고 시도교육청에 요청했다.

교육부 대변인은 20일 오전 정례 브리핑에서 지방교육재정교부금은 내국세의 20.79%를 시도교육청 세입 재원으로 지원하도록 돼 있으며 이번 추경 편성으로 약 5조원 규모의 재원이 추가로 확보됐다고 설명했다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 추경은 중동전쟁 장기화에 따른 고유가·고물가 여파에 대응하기 위해 마련됐다. 이에 따라 교육부는 각 시도교육청이 확보된 재원을 학교 냉난방비와 유류비 등 공공요금 부담을 줄이는 데 먼저 투입하고 학생 통학버스 운영 등 통학 지원에도 적극 활용해 달라고 요청했다.

이와 함께 저소득층 학생을 위한 교육비 지원 등 교육복지 확대에도 예산을 우선 배정하도록 안내했다. 물가 상승으로 교육 현장과 가계의 부담이 동시에 커진 만큼, 취약계층 학생 지원을 함께 강화해야 한다는 취지다.

앞서 교육부는 지난 10일 정부세종청사에서 최교진 장관 주재로 시도 부교육감 회의를 긴급 개최하고 추경 교부금의 활용 방향을 논의한 바 있다. 당시 최 장관은 이번 추경 재원이 고유가·고물가로 어려움을 겪는 학교 현장과 취약계층 학생들에게 실질적인 도움이 돼야 한다며 신속한 집행을 당부했다.

현재 각 시도교육청은 관련 추경 편성 절차를 진행하고 있다. 교육부는 이번 재원이 선심성 사업이나 홍보·연수성 경비로 새지 않도록 집행 관리도 강화할 방침이다. 교육부 관계자는 "예산 집행 절차를 곧바로 밟는 등 신속 집행 체계를 가동하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com