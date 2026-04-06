국회 교육위, 교육부 추경 908억원 증액 의결…청년·의대·직업교육 보강

여야 합의로 907억6100만원 증액…본회의 최종 의결만 남아

청년도약 부트캠프·평생교육이용권·의대 실습시설 예산 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국회 교육위원회가 정부가 제출한 2026년도 교육부 소관 추가경정예산안을 약 908억원 늘려 의결했다.

교육위는 6일 전체회의를 열고 여야 합의로 총 907억 6100만원을 증액한 추경안을 처리했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 9일 오전 서울 여의도 국회에서 교육위원회 전체회의가 열리고 있다. 2025.12.09 mironj19@newspim.com

앞서 교육부는 고유가 등 대내외 경제 여건 악화에 대응하고 취약계층 민생 지원과 유가 부담 완화를 뒷받침하기 위해 4조 8109억원 규모의 추경안을 국회에 제출한 바 있다.

이번 추경안의 핵심 사업으로는 국립학교 신재생에너지 설비 확대, 쉬었음 청년을 위한 청년도약 인재양성 부트캠프, 직업계고 졸업자 후속 관리 지원 강화 등이 담겼다.

분야별로 보면 영유아·초중등교육 부문은 보통교부금 4조 5772억원, 지역현안 특별교부금 455억원 등을 포함해 4조 7703억원 증액된다. 총 편성 규모는 86조 8869억원이다. 고등교육 부문은 403억원 늘어난 16조 795억원, 평생·직업교육 부문은 3억원 증가한 1조 1691억원으로 조정됐다.

교육위는 추경 심사 과정에서 감액 없이 일반회계 225억 9500만원, 고등평생교육지원특별회계 397억 5300만원, 영유아특별회계 284억 1300만원을 각각 증액했다.

세부 사업별로는 청년 고용절벽 대응을 위한 청년도약 인재양성 부트캠프에 20개 사업단을 추가하기 위해 140억원이 더 반영됐다. 평생교육이용권은 19~39세 저소득층 청년까지 지원 대상을 넓히기 위해 28억 3500만원이 증액됐다.

국립대 의대 해부학 실습실 등 필수시설 확충을 위한 설계비로는 164억원이 추가됐다. 직업계고 졸업자 후속관리 지원 모델 개발 사업에는 거점학교 7곳을 더 선정하기 위해 7억원이 반영됐다.

이와 함께 지방교육재정교부금을 필수불가결한 경비에 우선 집행하도록 하는 내용 등 모두 11건의 부대의견도 채택됐다.

최은옥 교육부 차관은 "추경안을 신속히 집행해 사업 성과를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

교육위를 통과한 추경안은 앞으로 국회 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

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