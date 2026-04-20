중앙선관위, 21일 지방선거 2차 정책토론회 개최…민생·부동산 주제

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민주·국민의힘·조국혁신·개혁신당·정의당 참여

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 중앙선거방송토론위원회는 오는 21일 오전 10시 SBS 스튜디오에서 제9회 전국동시지방선거 제2차 정책토론회를 개최한다고 20일 밝혔다.

공직선거법 제82조의3에 따라 개최하는 이번 토론회는 총 5개 정당이 참여하여 '고유가 충격 해소와 민생경제 회복 방안', '부동산 시장 안정을 위한 각 당의 핵심 정책'을 주제로 토론할 예정이다.

중앙선거관리위원회. [사진=뉴스핌 DB]

토론자로는 안도걸 더불어민주당 정책위원회 상임부의장, 이종욱 국민의힘 제2정책조정위원장, 강경숙 조국혁신당 정책위원회 수석부의장, 김정철 개혁신당 최고위원, 권영국 정의당 대표가 참석한다.

이번 토론회는 SBS·KBS1·MBC·복지TV·유튜브(중앙선거방송토론위원회·중앙선거관리위원회)·네이버TV(중앙선거방송토론위원회)에서 동시 생중계되며, 중앙선거방송토론위원회 홈페이지에서 운영하는 '다시보기' 서비스를 통해 언제든지 다시 시청할 수 있다.

중앙선거방송토론위원회는 "제9회 전국동시지방선거와 관련하여 개최하는 두 번째 정책토론회로서 민생경제에 대한 각 정당의 정책을 비교해 볼 수 있는 자리"라고 소개했다.

한편, 제9회 전국동시지방선거 정책토론회는 선거일전 90일인 3월 5일부터 후보자등록신청개시일전일인 5월 13일까지 월 1회씩 총 3번 개최하며, 마지막 제3차 정책토론회는 5월 12일 개최할 예정이다.

oneway@newspim.com