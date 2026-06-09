전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.09 (화)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[기고] AI는 선거를 더 안전하게 만들 수 있을까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중앙선거관리위원회가 최근 투표용지 부족 사태에 사과하며 AI를 활용한 선거관리 개선 필요성이 제기됐다.
  • AI는 투표율 예측, 투표소 운영 효율화, 허위정보·딥페이크 탐지 등으로 선거 과정의 투명성과 신뢰 인프라를 강화할 수 있다.
  • 다만 AI는 민주주의를 대체할 수 없는 보조 도구일 뿐이며, 국민 참여와 데이터 기반 주민토론이 결합될 때 디지털 공존 시대 선거 신뢰가 높아진다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

최근 중앙선거관리위원회는 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 국민에게 사과했다. 선거는 민주주의의 근간이며, 선거관리의 작은 실수도 국민 신뢰를 흔들 수 있다. 선거는 결과의 공정성뿐 아니라 과정의 투명성과 신뢰성이 중요하다. 아무리 결과가 정확하더라도 국민이 불안함을 느낀다면 민주주의는 상처를 입게 된다.

우리는 이번 사태를 단순한 행정의 착오로만 볼 것이 아니라 미래 선거 시스템을 어떻게 개선할 것인지 고민하는 계기로 삼아야 한다. 그 해답 중 하나가 바로 인공지능이 불신을 줄이는데 어떤 역할을 해줄수 있을까이다. 많은 사람들은 AI를 챗봇이나 이미지 생성 기술 정도로 생각한다.

그러나 AI의 진정한 가치는 복잡한 사회 시스템을 예측하고 위험을 사전에 관리하는 데 있다. 선거 역시 분쟁과 충돌의 위험이 있다면 인간들의 안전과 평화를 위해 예외가 아니다. AI로 투표용지 부족 사태를 예방하는 데 활용될 수는 없었을까 생각해 보면 현재 선거관리기관은 과거 선거 데이터와 인구통계를 바탕으로 투표용지를 준비한다.

박정인 교수.

실제 투표율은 기상 상황, 지역 이슈, 후보 경쟁도, 사전투표 참여율 등에 따라 크게 달라질 수 있다. AI는 과거 선거 데이터, 지역별 인구 변화, 시간대별 투표 패턴, 사전투표율, 날씨 정보 등을 종합 분석하여 투표소별 예상 수요를 실시간으로 예측할 수 있다.

특정 투표소에서 부족 가능성이 감지되면 즉시 추가 물량을 배치하는 체계도 구축할 수 있다. 또한 AI는 선거 운영의 효율성을 높일 수 있다. 선거일에는 수많은 인력과 장비가 움직인다. 이번 사태의 중심에 서있는 송파구처럼 인구가 많은 지역은 투표소 운영만으로도 상당한 행정 역량이 요구된다.

AI 기반 운영 시스템은 대기시간을 분석하여 유권자를 분산시키고, 장애인과 고령자 이동 동선을 개선하며, 교통 혼잡까지 예측할 수 있다. 특히 발달장애인과 고령층 유권자가 보다 편리하게 투표에 참여할 수 있는 환경을 조성하는 데 도움이 될 수 있다.

그밖에도 AI는 선거 보안을 강화할 수 있을 것이다. 오늘날 선거의 위협은 단순한 투표함 훼손이 아니다. 가짜뉴스, 딥페이크 영상, 허위정보 유포, 사이버공격 등이 새로운 위험요소로 등장하고 있다. AI는 온라인 공간에서 확산되는 허위정보를 조기에 탐지하고, 딥페이크 여부를 분석하며, 선거 관련 정보시스템에 대한 이상 징후를 실시간으로 감시할 수 있다.

물론 AI가 진실을 최종적으로 판단하는 것은 아니다. 그러나 선거관리기관과 시민이 보다 신속하게 사실관계를 확인할 수 있도록 지원하는 중요한 도구가 될 수 있다. 최근 사회에서는 선거 결과에 대한 불신이 반복적으로 제기되고 있다. 실제 문제 여부와는 별개로 국민의 신뢰를 유지하는 것은 민주주의 운영에 매우 중요하다. AI는 개표 과정, 투표소 운영 데이터, 장비 점검 결과, 물류 이동 경로 등을 자동 기록하고 분석하여 이상 징후를 조기에 발견할 수 있다.

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 6일 오후 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장 개표소 앞에서 재선거를 촉구하며 구호를 외치고 있다. 개표소 내부에는 잠실 7동 제2투표소에서 반출된 투표함 2개를 포함해 380여개의 투표함이 보관돼 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이러한 기술은 특정한 의혹을 입증하거나 부정하기 위한 수단이 아니라 선거 전 과정이 객관적으로 검증될 수 있도록 만드는 신뢰 인프라로 활용될 필요가 있다. 끝으로 디지털 역량이 높은 국민들임에도 이번에도 중앙선거관리위원회 홈페이지 어떤 곳도 AI를 활용한 주민참여 플랫폼이 존재하지 않아 결국 정당선호도를 본것이나 다름 없는 선거를 치뤘다는 비판이 쏟아진다.

앞으로 중앙선거관리위원회의 홈페이지에 입후보자들의 후보자의 공약을 비교하고, 예산 효과를 분석하며, 지역 현안에 대한 의견을 볼 수 있게 운영해 준다면 보다 국민의 편의를 지원하는 복지가 될 수 있을 것이다. 재건축 문제, 교통 문제, 장애인들과의 동행, 청년정책과 고령화 일자리 등 지역주민들이 안고 있는 다양한 현안에 대해 주민들이 데이터에 기반하여 토론하고 정책을 평가하는 문화가 형성되는 것은 AI 시대 민주주의라고 할 수 있을 것이다.

그러나 여기서 반드시 기억해야 할 것이 있다. AI는 선거를 대신할 수 없고 민주주의의 주인은 알고리즘이 아니라 국민이라는 변하지 않는 사실이다. AI는 투표하지 않으며, 후보를 선택하지도 않는다. AI는 어디까지나 인간이 더 나은 판단을 할 수 있도록 돕는 도구일 뿐이다. 즉, 편향성을 걸러낼 수 있고 사실이 아닌 것들을 구분해내는 무결성 탐지 모니터링이 끝없이 지속되는 기술 위에 AI의 도움을 받아 국민이 신뢰하는 선거를 이루어내는 것이다.

디지털 기술의 목적은 사람을 대체하는 것이 아니라 사람을 지원하는 데 있다. 이것은 앞으로 더욱 중요해질 '디지털 공존'의 철학이다. AI 기반 선거관리와 주민참여의 선도 모델을 제시한다면 중앙선거관리위원회가 앞으로 제시할 수 있다면 대한민국 민주주의는 한 단계 더 발전할 수 있을 것이다. 기술과 민주주의가 충돌하는 시대가 아니라 기술과 민주주의가 공존하는 시대. 이제 우리는 그 길을 준비해야 한다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 6일 오후 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장 개표소 앞에서 재선거를 촉구하며 구호를 외치고 있다. 개표소 내부에는 잠실 7동 제2투표소에서 반출된 투표함 2개를 포함해 380여개의 투표함이 보관돼 있다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
사진
오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동