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충북 청주서도 '선거 관리 구멍'…명부 미출력에 유권자 발길 돌렸다

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  • 충북 청주 성화·개신동 제5투표소에서 3일 선거인 명부 일부가 출력되지 않아 투표 차질이 빚어졌다.
  • 명부 누락으로 일부 유권자는 귀가 후 재방문해 투표했지만 고령층 등은 투표 기회를 잃었을 가능성이 제기됐다.
  • 선관위의 사전 점검·현장 대응 부실에 비판이 커지며 원인 조사와 재발 방지, 책임자 문책 요구가 나오고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

투표 명부 1000명분 출력 누락…일부 유권자들 귀가했다 재투표까지
김영환 충북지사 "민주주의 근간 흔드는 초보적 행정 사고" 맹비난
충북 선관위 "정확한 원인 파악중...사전 준비 소홀, 재발 방지 최선"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =6·3 지방선거에서 서울 등 일부 투표소의 투표용지 부족 사태로 전국적 혼란이 빚어진 가운데 충북 청주에서도 선거인 명부가 출력되지 않는 초유의 사태가 발생해 선거관리의 허술함이 도마에 올랐다.

유권자들이 투표소를 찾고도 명부 확인이 되지 않아 발길을 돌렸다가 다시 투표하는 촌극까지 벌어지면서 선거 행정 전반에 대한 불신을 키웠다는 지적이다.

시민들이 투표를 위해 줄을 서 있다. [사진=뉴스핌DB]

8일 충북선거관리위원회와 유권자 등에 따르면 지난 3일 오전 6시 부터 40분까지 청주시 서원구 성화·개신동 제5투표소에서는 선거인 명부 중 3000번대부터 4000번대까지 약 1000명분이 상당 시간 출력되지 않은 것으로 확인됐다.

이로 인해 해당 구간 유권자들은 신원 확인 자체가 불가능해 투표를 하지 못했고  일부는 투표장에서 대기하다 결국 귀가한 것으로 전해졌다.

문제는 단순한 전산 오류를 넘어 현장 대응의 미흡까지 겹쳤다는 점이다. 일부 주민들은 귀가 후 아파트 관리사무소의 안내 방송을 듣고서야 다시 투표소를 찾았고 이 과정에서 약 30여 명이 재방문해 투표를 마친 것으로 파악됐다. 

그러나 고령층이나 정보 접근이 어려운 유권자들의 경우 사실상 투표 기회를 상실했을 가능성도 배제할 수 없다.

이번 사태는 선관위의 기본적인 준비 부족을 드러낸 사례라는 비판이 나온다. 선거인 명부는 투표의 가장 기초적인 절차임에도 불구하고 대규모 누락이 발생할 때까지 사전 점검이나 현장 확인이 제대로 이뤄지지 않았다는 점에서다.

특히 선거 당일에야 문제를 인지하고 사후적으로 대응한 점은 '사전 예방'이 아닌 '사후 수습'에 머물렀다는 지적을 피하기 어렵다.

선관위는 뒤늦게 원인 파악에 나섰다. 충북선관위 관계자는 "현재 정확한 원인을 조사 중이며 약 30여 명의 유권자가 재방문해 투표한 것으로 알고 있다"며 "철저한 사전 준비가 소홀했던것 같다. 재발 방지를 위해 철저히 점검하겠다"고 밝혔다.

투표.[사진=뉴스핌DB]

김영환 충북지사도 자신의 페이스북을 통해 "투표는 국민 주권을 확인하는 유일하고 신성한 절차"라며 "선거 절차는 한 치의 오차도 허용해서는 안 된다"고 지적했다. 

전문가들은 이번 사태를 단순 실무 착오로 치부하기 어렵다고 지적한다. 선거는 행정 서비스가 아니라 민주주의의 핵심 인프라이며 단 한 명의 유권자라도 투표권 행사에 제약을 받았다면 그 자체로 제도적 실패라는 것이다.

특히 동일 선거에서 서울과 청주 등지에서 잇따라 관리 부실 사례가 드러난 점은 선관위 전반의 시스템 점검이 필요하다는 신호라는 분석이다.

한 유권자는 "투표 참여를 독려하는 것만큼이나 투표 환경을 완벽히 보장하는 것이 선관위의 기본 책무"라며 "이번 사태에 대한 철저한 진상 규명과 책임자 문책이 뒤따라야 한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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