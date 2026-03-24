전남도-시군, 중동정세 속 민생 현안 대응 강화

부단체장 협력회의서 에너지·돌봄복지·공명선거 등 과제 논의

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 24일 도청 정철실에서 시군과 영상으로 '2026년 제2회 도-시군 부단체장 협력회의'를 열어 중동정세 속 민생 현안 대응을 위한 협력체계를 점검했다고 밝혔다.

황기연 전남도지사 권한대행 주재로 열린 회의에는 전남도 실국장과 22개 시군 부단체장이 참석해 민생경제 현안 대응 강화를 주제로 중앙–도–시군 간 정책 공조와 현안을 공유했다.

회의에선 지난 23일 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부장관 주재로 열린 제2회 중앙지방정책협의회 주요 안건과 함께 도 주요 현안 11건, 시군 건의사항 등이 중점적으로 다뤄졌다.

도-시군 부단체장 협력회의. [사진=전남도] 2026.03.24 ej7648@newspim.com

중앙부처 주요 안건은 ▲중동 상황에 따른 비상경제 대응 ▲에너지 절약 및 석유 유통질서 확립 ▲아동수당법 개정 및 돌봄통합법 시행 대비 ▲근로감독 권한이양 대응 등이다.

도 주요 현안은 ▲제9회 전국동시지방선거 공명선거 지원 ▲산불 예방 및 산사태 취약지역 관리 ▲'햇빛소득마을' 공모 대응 ▲분산에너지 특구 사업모델 발굴 ▲보건소 통합돌봄 인력 배치 등이다.

중동 상황 장기화로 에너지 수급 불안과 가격 상승이 이어짐에 따라, 전남도는 '비상경제대책TF'를 중심으로 취약계층 보호와 민생안정 대책 추진에 시군의 적극적 협조를 요청했다.

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 법정 선거사무의 차질 없는 수행과 안전한 투·개표 환경 조성 등 공정한 선거업무 추진도 강조했다. 또한 권한대행 체제로 전환되는 시군에 대해서는 행정공백 최소화를 당부했다.



황기연 권한대행은 "중동 상황에 따른 국제유가 상승 등 경제 불확실성이 커지는 상황에서 민생경제 안정과 지방선거 대응에 선제적으로 나서야 한다"며 "현장에서 체감하는 변화를 만들도록 책임감 있게 행정을 추진해달라"고 말했다.

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