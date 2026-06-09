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[모닝 리포트] "원화만의 문제가 아니다"…환율 1560원 육박한 진짜 이유는

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  • 메리츠증권은 9일 최근 원화 약세가 한국 외환시장 구조 변화와 자금 흐름 변화의 결과라고 분석했다
  • 경상수지 흑자에도 달러 자산 선호·기업 외화예금·외국인 주식 순매도 등으로 원화 가치는 하락하고 환율 급등이 이어지고 있다
  • 전문가들은 중동 정세 안정·외국인 자금 유입·기업 환전 유도 등으로 환율이 수주~수개월 내 1500원 아래로 내려갈 여지는 있다고 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경상흑자 늘어도 원화는 약세…'환율 공식' 바뀌었다
외국인 60조원 넘는 주식 순매도·달러 수요 확대 겹쳐
원화 안정 위해선 외국인 자금 유입과 기업 환전 유도 필요

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 원·달러 환율이 글로벌 금융위기 당시 수준에 근접하면서 금융시장 불안이 커지고 있다. 6월 초 원·달러 환율은 장중 1550원을 넘어섰고 야간거래에서는 1559원까지 치솟으며 2009년 글로벌 금융위기 당시 기록했던 1582원에 바짝 다가섰다.

불과 5거래일 만에 원화 가치가 달러 대비 3.3%나 급락하면서 시장에서는 단순한 일시적 변동이 아닌 구조적 변화가 나타나고 있다는 분석이 제기된다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.09 dedanhi@newspim.com

메리츠증권은 최근 보고서를 통해 현재의 원화 약세가 단순히 중동 정세나 달러 강세 때문이 아니라 한국 외환시장의 구조 변화와 자금 흐름 변화가 복합적으로 작용한 결과라고 진단했다.

과거에는 수출 증가와 경상수지 흑자가 원화 강세로 이어지는 것이 일반적인 공식이었다. 수출기업이 벌어들인 달러를 국내에서 원화로 환전하면서 외환 공급이 늘어났기 때문이다.

하지만 2022년 이후 이러한 공식은 사실상 깨졌다는 평가다.

실제로 한국은 대규모 경상수지 흑자를 유지하고 있음에도 원화 가치는 지속적으로 하락하고 있다. 경상수지와 환율 간 관계가 약해진 반면 금융계정을 통한 자금 이동이 환율을 결정하는 핵심 변수로 부상했다는 것이다.

특히 한국은행도 최근 연구를 통해 국내 투자자들의 달러 자산 선호 현상이 원화 약세의 주요 원인 중 하나라고 분석했다.

개인투자자들의 해외주식 투자 확대와 국민연금을 비롯한 기관투자가들의 해외자산 비중 증가로 국내에서 발생한 저축이 국내 투자로 연결되지 않고 해외로 유출되고 있다는 설명이다.

이른바 '서학개미' 열풍과 글로벌 투자 확대가 장기적으로 달러 수요를 증가시키고 원화 가치를 압박하고 있다는 의미다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.09 dedanhi@newspim.com

여기에 기업들의 환전 행태도 환율 상승을 부추기고 있다.

최근 수출기업들은 환율이 더 오를 것으로 예상할 경우 달러를 즉시 매도하지 않고 외화예금으로 보유하는 경향을 보이고 있다. 반면 수입기업들은 환율 추가 상승을 우려해 달러 매입 시점을 앞당기고 있다.

한국은행은 이를 '리드-래그(Lead-Lag)' 현상으로 설명한다.

특히 2017년 외국환거래법 개정으로 수출대금 회수 의무가 폐지된 이후 수출기업들이 달러를 장기간 보유할 수 있게 되면서 외환시장에 공급되는 달러 물량이 감소하는 효과가 나타나고 있다.

실제로 최근 기업들의 외화예금 잔액은 사상 최고 수준에 근접하고 있으며 환율 상승 국면에서 증가 속도도 빨라지고 있다.

최근 원화 약세를 촉발한 가장 직접적인 요인으로는 외국인의 국내 주식 매도가 꼽힌다.

올해 3월 외국인은 코스피 시장에서 약 36조원 규모를 순매도했고, 5월에는 45조원에 가까운 순매도를 기록했다. 6월 들어서도 단 5거래일 만에 코스피에서 약 19조원 규모의 순매도가 발생했다. 달러 기준으로 환산하면 올해 3월과 5월의 외국인 순매도 규모는 각각 270억 달러와 327억 달러 수준이다.

이는 지난해 서학개미들의 해외주식 순매수 규모를 크게 웃도는 수준으로 원화 약세 압력을 더욱 확대시키고 있다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.09 dedanhi@newspim.com

전문가들은 최근 환율 급등의 상당 부분이 외국인 자금 유출과 연관돼 있다고 분석한다.

특히 이란을 둘러싼 지정학적 긴장 고조와 글로벌 위험회피 심리가 강화되면서 외국인들이 한국을 포함한 아시아 증시 비중을 줄이고 있는 것도 영향을 미쳤다는 평가다.

달러 강세 역시 원화 약세를 더욱 부채질하고 있다. 올해 들어 달러화 지수와 원·달러 환율은 다시 높은 상관관계를 보이고 있다. 미국 경제지표가 예상보다 강하게 나오면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 약화됐고, 이는 달러 강세와 원화 약세로 연결되고 있다.

실제로 최근 발표된 미국 고용지표가 시장 예상치를 웃돌자 환율은 단숨에 1550원 선을 돌파했다.

시장에서는 향후 원화 가치 안정 여부가 몇 가지 핵심 변수에 달려 있다고 보고 있다.

우선 중동 정세 안정과 호르무즈 해협의 정상 운영이 중요하다. 원유 가격이 하락하면 미국 인플레이션 압력이 완화되고 연준의 추가 긴축 우려도 줄어들 수 있기 때문이다.

외국인 자금 유입 역시 핵심 변수다. 중장기적으로는 한국 증시의 MSCI 선진국 지수 편입 논의가 본격화될 경우 새로운 해외 자금 유입의 계기가 될 수 있다는 기대도 나온다.

기업들의 환전을 유도할 수 있는 제도적 장치 마련도 필요하다는 지적이다. 수출기업들이 보유한 달러가 적절한 시기에 국내 외환시장에 공급될 경우 환율 안정에 상당한 도움이 될 수 있기 때문이다.

메리츠증권은 "최근 환율 상승은 달러 유동성 부족 때문이 아니라 원화 환전 수요 감소와 달러 보유 확대에 따른 현상"이라며 "당국의 기대관리와 외국인 자금 흐름 안정, 기업들의 환전 확대 등이 나타날 경우 수 주에서 수개월 내 원·달러 환율이 다시 1500원 아래로 내려갈 가능성은 여전히 존재한다"고 전망했다.

결국 현재의 원화 약세는 단순한 환율 문제가 아니라 국내 자금이 해외로 이동하는 구조 변화와 한국 금융시장의 경쟁력을 반영하는 지표라는 점에서 보다 근본적인 접근이 필요하다는 지적이 나온다.

dedanhi@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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