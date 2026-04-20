익산시, 청년창업 교류플랫폼 '솜솜살롱' 운영…생활인구 유입 강화

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전국 청년 창업가·전문가 참여 정기 교류 프로그램 추진

고향올래 사업 연계 청년 정착 환경 조성과 창업역량 제고 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 청년 창업가 교류 활성화를 통해 외부 인재 유입과 지역 정착 기반 마련에 나섰다.

익산시는 전국 청년 창업자와 전문가를 연결하는 교류 프로그램 '솜솜살롱'을 운영한다고 20일 밝혔다.

'솜솜살롱'은 예비창업자와 분야별 전문가, 지역 청년 창업가들이 참여해 창업 경험과 지역 자원을 공유하는 실전형 교류 프로그램이다. 일회성 특강이 아닌 지속적인 만남을 통해 심층적인 소통과 협업을 유도하는 것이 특징이다.

익산시가 전국 청년 창업가 모임 장소로 솜솜살롱을 운영한다.[사진=익산시] 2026.04.20 lbs0964@newspim.com

프로그램은 오는 11월까지 매월 마지막 주 수요일마다 회차당 15명 내외 소규모로 진행된다.

첫 회차는 29일 '작은 브랜드의 생존법'을 주제로 열리며, 정다솜 조니스그로서리 대표와 정지환 카페 선암리 대표가 참여해 창업 과정의 경험과 운영 노하우를 공유할 예정이다.

이번 사업은 행정안전부 주관 '고향올래(로컬벤처)' 사업의 일환으로, 지역 청년 창업가들로 구성된 솜솜협동조합이 수행한다. 시는 해당 사업을 통해 청년 창업 활성화와 생활인구 확대를 동시에 추진하고 있다.

특히 지난해 열린 '솜솜축제'에는 전국 청년 창업가가 참여해 약 2000명의 방문객이 찾는 등 성과를 거둔 바 있다.

시는 이번 프로그램을 계기로 외부 청년 유입과 지역 청년 역량 강화를 병행하고, 인화동 일대 청년 창업자 거주시설 리모델링 사업과 연계해 체류형 창업 환경 조성에도 속도를 낼 계획이다.

익산시 관계자는 "청년 간 교류를 통해 지역과의 연결을 강화하고 안정적인 정착을 지원하겠다"며 "청년 친화 도시 조성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 참가 신청은 익산청년시청 누리집을 통해 가능하며, 자세한 사항은 익산시 청년일자리과로 문의하면 된다.

lbs0964@newspim.com