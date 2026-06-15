국방부 "항미원조 기념관 방문 검토는 중대한 과오"…전쟁기념사업회 감사 착수

교사 연수에 단둥 일정 포함했다가 제외

6·25 '항미원조' 병렬 홍보물도 조사

"진상 규명 후 규정 따라 엄정 조치"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부는 전쟁기념사업회가 교사 대상 해외 항일유적지 탐방 연수에 중국 '항미원조 기념관' 방문을 검토한 데 대해 "중대한 과오"라고 밝혔다. 현재 해당 사안과 관련해 감사가 진행 중이다.

정빛나 국방부 대변인은 15일 정례브리핑에서 "자세한 경위를 파악 중"이라며 "이유를 불문하고 관련 일정을 검토했던 것은 중대한 과오라고 국방부는 판단하고 있다"고 밝혔다. 이어 "감사를 통해서 진상을 철저히 규명하고 엄정하게 조치하겠다"고 말했다.

중국 랴오닝성 단둥에 위치한 항미원조기념관은 대규모 광장과 현대식 전시동을 갖춘 중국의 대표적인 한국전쟁(항미원조 전쟁) 선전 공간이다. [사진=항미원조기념관 홈페이지 캡처] 2026.06.15 gomsi@newspim.com

국방부 산하 기관인 전쟁기념사업회는 올해 초·중·고 교사를 대상으로 한 해외 항일 유적지 탐방 연수 일정에 중국 단둥 소재 항미원조 기념관을 포함했다가 이후 제외한 것으로 확인됐다. 해당 일정은 내부 검토 과정에서 조정된 것으로 전해졌다.

전쟁기념사업회는 최근 호국보훈의 달 교육 프로그램 홍보 이미지에서 6·25전쟁을 '항미원조'로 표기한 중국 측 주장과 한국의 '6·25전쟁' 명칭을 병렬로 소개해 논란이 제기됐다. 정 대변인은 "국방부 장관 지시로 현재 감사가 진행 중"이라고 밝혔다.

항미원조는 중국이 중공군의 6·25전쟁 참전을 정당화하기 위해 사용하는 용어로, '미국의 침략에 맞서 조선을 지원한다'는 의미로 사용된다. 단둥 항미원조 기념관은 중공군 참전 역사를 전시하는 시설이다.

전쟁기념사업회가 최근 호국보훈의 달 교육 프로그램 홍보 이미지에서 6·25전쟁을 '항미원조'로 표기한 중국 측 주장과 한국의 '6·25전쟁' 명칭을 병렬로 소개해 논란을 빚는 호국보훈의 달 특화해설. [사진=인터넷 커뮤니티 캡처] 2026.06.15 gomsi@newspim.com

국방부는 감사 결과 위반 사실이 확인될 경우 관련 규정과 절차에 따라 조치할 방침이다. 정 대변인은 "나라를 위해 싸우신 분들의 희생과 헌신에 누가 되는 일은 없어야 하겠다"고 말했다.

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