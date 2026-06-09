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2026.06.09 (화)
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국방부, '국방개혁 세미나'… 중장기 전력 재편 청사진 공개

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  • 국방부는 9일 국방개혁 세미나를 열고 개혁 방향을 논의했다
  • 안규백 장관은 지휘체계 단순화와 통합전력 개념을 제시했다
  • 국방부는 연말까지 개혁 세부계획과 법제도 개선안을 반영한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

安장관 "전장 환경은 시속 100km인데 제도는 30km"
전력구조·지휘체계 전면 손질 예고
국방부, 2026년 국방개혁 로드맵 논의 가속
국방예산·방산정책까지 포괄하는 '통합형 개혁 패키지' 시동

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부는 9일 서울 국방컨벤션에서 '국방개혁 세미나'를 열고 미래 안보환경 변화에 대응한 전력구조·지휘체계·예산 운용 방향을 집중 논의했다.

세미나에는 안규백 국방부 장관을 비롯해 합동참모본부, 각 군 본부, 국방연구원(KIDA)과 방위사업 관련 연구기관, 예비역 전문가 등이 참석해, 2030년대까지를 겨냥한 중장기 국방개혁 과제를 점검했다.

국방부는 이번 세미나를 '2026년판 국방개혁 로드맵'을 다듬는 실무 논의의 장으로 규정하고, 북한의 핵·미사일 위협, 미·중 전략 경쟁, 인구감소에 따른 병력 구조조정 등을 동시에 고려한 통합 개혁 방안을 모색했다.

행사 형식은 국방부·합참의 기조발표에 이어 각 분야별 세션으로 나뉘어 진행됐으며, 각 세션은 전력 구조 개편, 국방예산 구조조정, 방산정책 연계 등으로 세분화됐다. 국방부는 세미나 결과를 토대로 향후 5년 단위의 국방개혁 세부계획을 재정비하고, 연내로 관련 법령·제도 개선 과제를 도출한다는 일정표를 내부적으로 제시한 것으로 알려졌다.

안규백 국방부장관이 9일 오후 전쟁기념관에서 개최된 국방개혁 세미나에서 개회사를 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.09 gomsi@newspim.com

세미나 개회식에서 안규백 장관은 "국방개혁은 선택이 아니라 생존을 위한 필수 과제"라며 "2030년대 전장을 지배할 수 있는 실전형 국군을 만들기 위해 지금 속도전이 필요하다"고 강조했다.

안 장관은 특히 "전장 환경은 시속 100km로 변하는데 우리의 제도와 조직은 여전히 30km에 머물러 있다"며 지휘체계 단순화와 전·평시 통합운영이 가능한 구조 개편을 과제로 제시했다. 그는 "북한의 핵·미사일 고도화, 드론·사이버·우주 등 신영역 위협, 인구구조 변화로 인한 병력 자원 감소가 '3대 구조적 도전'"이라고 규정하고, 이를 동시에 해결하기 위한 패키지형 국방개혁의 필요성을 역설했다.

안 장관은 "병력수 감소를 단순히 숫자 문제로 볼 게 아니라, 정예화와 전력체계 자동화를 결합한 구조개편의 계기로 삼아야 한다"며 "육·해·공군, 해병대, 사이버·우주 전력을 한 틀 안에서 기획·운영할 수 있는 통합전력 개념이 필요하다"고 밝혔다.

예산과 관련해 그는 "국방예산의 총액 확대 못지않게 구조조정이 중요하다"며, 운영유지비와 인건비 비중을 합리화해 연구개발(R&D)과 핵심 전력 투자 비율을 단계적으로 끌어올리겠다"면서 자신의 구상을 제시했다. 안 장관은 또 "방위산업을 단순 조달 파트너가 아니라, 국방혁신을 함께 설계하는 전략적 동반자로 보겠다"며, 장기 다연도 계약 확대와 시험·평가 제도 개선도 언급했다.

세미나에서는 육·해·공군과 합참이 각각 주도하는 전력개편 방향이 구체적으로 공유된 것으로 전해졌다.

육군은 여단급 전투단 중심의 기동·화력 결합 구조, 해군은 원해·원양 작전능력과 해상교통로 보호를 위한 수상·잠수 전력 재배치, 공군은 미사일방어·원거리 정밀타격 능력 강화와 함께 유무인 복합체계 도입을 핵심 과제로 제시했다.

합참은 각 군 전력을 단일 작전개념으로 묶는 합동성 제고와, 정보·정찰·지휘통제(C4ISR)를 하나의 네트워크로 통합하는 '한국형 합동지휘통제 체계' 구축 필요성을 강조했다.

국방예산 세션에서는 중장기 재정 전망과 함께, 2020년대 중반 이후 늘어나는 복무자 처우개선·복지 예산과 첨단 전력 투자를 동시에 뒷받침할 수 있는 구조조정 방안이 논의됐다. 참석자들은 특정 사업 중심의 '플랫폼 단위' 투자에서 벗어나, 감시정찰·정밀타격·지속지원 등 임무 중심으로 예산을 묶는 '기능별·역량기반 예산체계'로의 전환 필요성을 제기했다.

9일 오후 전쟁기념관에서 개최된 국방개혁 세미나에서 안규백 국방부장관을 비롯한 주요 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.09 gomsi@newspim.com

국방부는 이번 세미나에서 제기된 제언들을 정리해, 연말까지 국방개혁 세부계획과 중기 국방계획에 순차 반영할 방침이다.

안규백 장관은 이날 연설에서 "법·제도, 조직, 예산이 하나의 묶음으로 움직여야 진짜 개혁"이라고 강조했고, 향후 국방부·합참·방위사업청을 포괄하는 '통합 개혁 패키지' 추진이 현실화될 가능성이 크다는 관측이 나온다.

군 안팎에서는 이번 세미나가 차기 정부나 정권 교체와 무관하게 지속 가능한 국방개혁 공통분모를 만들기 위한 작업이라는 의견도 나왔다. 단, 지휘구조 조정과 병력·부대 재편은 정치·사회적 저항이 불가피한 만큼, 국방부가 안 장관의 연설 기조처럼 '설명 가능한 개혁, 숫자로 검증되는 개혁'을 얼마나 설계하느냐에 따라 실제 파급력이 갈릴 전망이다.

gomsi@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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