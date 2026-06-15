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2026.06.15 (월)
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[정책의속살] 중동전쟁 끝났지만 '석유전쟁' 2라운드 시작

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AI 핵심 요약

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  • 미국과 이란이 14일 종전 협상 타결을 선언했다.
  • 국제유가는 15일 배럴당 80달러대로 떨어졌다.
  • 한국은 사우디·UAE와 협력해 원유 확보에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 원유시설 타격…수급차질 불가피
한국, 사우디·UAE 계약물량 사수 총력
사우디와 MOU 체결…첨단 기술 지원

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 미국과 이란이 이번주 종전을 예고하고 나섰다. 종전 소식에 국제유가도 배럴당 80달러대로 떨어지며 안정세를 보이고 있다.

하지만 비산유국들간에 원유를 확보하려는 석유전쟁이 이제부터 본격화될 전망이다. 이란을 비롯한 중동지역 산유국들의 원유시설 상당부분이 타격을 입으면서 수급에 차질이 예상되기 때문이다.

◆ 트럼프, '종전' 선언…국제유가 하향 안정세

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상이 타결됐다고 선언했다.

특히 호르무즈 해협의 통행료 없는 개방과, 미군의 대(對)이란 해상 봉쇄 해제를 전격 승인했다고 밝혔다. 이란 정부도 합의 사실을 인정하면서 조만간 공식적인 종전 서명이 기대된다.

'종전 협상 합의' 소식이 전해지자 국제유가도 큰 폭으로 하락했다.

6월 들어 배럴당 90달러대에서 등락을 거듭하던 국제유가는 지난주 종전 가능성이 구체화되면서 80달러대 중반까지 낮아졌고, 15일 80달러대 초반까지 떨어지고 있다(그림 참고).

구체적으로 서부텍사스유(WTI)는 80달러, 브렌트유는 83.6달러까지 낮아졌다. 하지만, 두바이유는 86달러대에 머물면서 불안감이 여전한 상황이다.

◆ 이란 원유시설 타격…사우디·UAE 원유 쟁탈전

이번주 종전이 예고되고 있지만, 중동지역의 원유를 공급받기 위한 비산유국들의 석유전쟁은 더욱 치열해지고 있다.

이란의 석유시설이 상당부분 타격을 입었고, 인근 중동국가의 원유시설도 일부 훼손되면서 원유수급에 불안감이 적지 않다.

이에 중동 최대 산유국인 사우디와 UAE에 눈길이 모아지고 있다. 이들 국가는 우리나라 역시 가장 의존도가 높은 국가다.

우리나라는 중동전쟁 이후 중동원유 의존도를 70%에서 50% 수준으로 낮췄지만, 사우디와 UAE에 대한 의존도는 여전히 절대적이다(그래프 참고).

◆ 한국, 첨단기술 지원하며 원유 확보 총력

이에 정부는 사우디를 비롯한 중동지역의 주요 산유국들을 잇따라 방문하며 안정적인 원유수급에 총력을 기울이고 있다.

사우디와 UAE, 카타르 등 중동국가들과 공급계약을 체결하고 있지만, 중동전쟁 이후 수급이 불안해지면서 안정적인 공급을 담보할 수 없는 상황이기 때문이다.

이에 원유를 우선 공급받는 대신 원유 인프라 건설 지원이나 첨단기술 지원을 제공하며 상상하는 방안을 적극 제시하고 있다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.05 dream@newspim.com

김정관 산업부 장관은 지난 13일과 14일 사우디를 방문해 '한-사우디 원유·가스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결하고, 안정적인 공급을 거듭 촉구했다.

특히 ▲원유 비축 ▲송유관 인프라 개발 ▲AI·디지털 전환 등을 활용한 에너지자원 기술 혁신 ▲환경·경제적 지속가능성 제고를 위한 기술개발 ▲석유화학 소재 개발·활용 ▲에너지자원 접근성 향상을 위한 적정 인프라 개발 ▲기업 간 협력 등 다양한 분야에 대한 전면적인 협력을 강화하기로 했다.

김정관 장관은 "글로벌 공급망 불안정이 지속되는 상황에서 원유·나프타 등 국가 핵심 자원의 안정적 공급을 재확인 받고, 중장기 자원 협력 기반을 다진 것이 이번 사우디 방문의 큰 성과"라고 밝혔다.

그는 이어 "그간 사우디와 긴밀히 추진해 온 실질적인 산업 협력 성과를 확고히 다진 만큼 이를 바탕으로 향후 제조업, 첨단산업 분야 등 다방면에서 경제협력을 지속 확대해 나가도록 하겠다"고 강조했다.

정부는 사우디에 이어 카타르와 UAE 등 주요 산유국들을 잇따라 방문해 자원·산업분야 협력을 강화하고, 안정적인 원유수급과 상생방안 추진에 적극 나설 방침이다.

김정관 산업통상자원부 장관(왼쪽)과 칼리드 알팔레(Khalid Al-Falih) 사우디아라비아 투자부 장관이 26일 서울 소공동 롯데호텔에서 '제5차 한-사우디 비전 2030 위원회'를 열고 양국의 협력방안을 논의한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상자원부] 2025.09.27 dream@newspim.com

dream@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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