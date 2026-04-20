듀오백, 이케아 본거지 북유럽 진출 성공

7개국 판매망 확보…폴란드 알레그로 입점 눈앞

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체공학 의자 전문기업 듀오백은 380조원 규모의 유럽 가구 시장 판매 거점 확보를 마무리하고 본격적인 판매를 진행 중이라고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 북유럽과 동유럽 지역 진출에 성공한 만큼 외형성장에 주력할 방침이다. 현재 스웨덴을 비롯해 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 에스토니아 5개국에서 제품 판매를 진행 중이며, 최근 체코와 네덜란드까지 판매 지역을 확대해 나가고 있다.

듀오백은 70년 이상 업력과 유럽 내 독보적 유통채널을 보유한 기업과 독점 판매 계약을 통해 유럽 지역 전방위 판매 네트워크를 확보했다. 약 40년간 축적한 듀오백의 인체공학 기술력을 기반으로 제작된 제품이 고부가가치 제품으로 인정받아 일반 가격보다 높은 프리미엄 가격대로 공급 중이라는 것이 회사 측의 설명이다.

듀오레스트 폴란드 매장 전경사진. [사진=듀오백]

특히 동유럽 시장의 경우 듀오레스트 폴란드 오픈을 통해 판매채널 구축을 완료했다. 폴란드 최대 온라인 마켓플레이스(Marketplace) 알레그로(Allegro)와 아마존(Amazon)에 입점 준비를 마치고, 이른 시일 내에 본격적인 판매에 돌입할 계획이다. 향후 옥외광고 등 다각적인 마케팅과 B2B 영업을 통해 현지 기업 및 정부 기관 등 잠재 고객 발굴에 나설 전략이다.

듀오백 관계자는 "유럽 시장에서 실질적인 제품 판매가 진행 중에 있는 만큼, 올해 외형 확대를 통한 우상향 실적 시현 원년이 될 것으로 기대한다"며 "이번 기회를 발판삼아 유럽 내 다른 국가 판로 개척도 추진 중이며, 연내 유럽 내 다양한 지역에서 실질적인 판매가 진행될 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

한편, 시장 조사 업체 모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면 북유럽과 동유럽이 포함된 유럽 가구시장 규모는 올해 기준 약 380조원 수준이며, 2031년까지 592조원 규모로 성장할 전망이다. 연평균 성장률은 5.26%다.

nylee54@newspim.com