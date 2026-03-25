듀오백, 알고리고와 AI 스마트체어 공동 개발

AIoT 플랫폼 활용 맞춤형 케어 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 가구 전문기업 듀오백은 AIoT(인공지능 사물인터넷) 전문기업 알고리고와 '차세대 인공지능(AI) 스마트체어 공동 개발 및 서비스 사업 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

듀오백은 이번 MOU를 바탕으로 AI기능이 강화된 지능형 디바이스로 제품 포트폴리오를 확장할 계획이다. 나아가 AIoT 플랫폼에서 수집되는 빅데이터를 활용한 개인 맞춤형 케어 서비스까지 협력을 확대해 나갈 예정이다.

회사에 따르면 듀오백은 알고리고와 올해 출시를 목표로 차세대 AI스마트체어 상용화에 속도를 낼 전망이다. 올해 새롭게 선보일 AI 스마트체어는 센서 고도화, 무선 소프트웨어 업데이트(OTA, Over-the-Air), 생체신호(호흡) 분석 기술, AI 능동적 케어(Active Care) 기술을 적용해 한층 고도화된 제품이다.

차길환 알고리고 대표이사(왼쪽)과 정관영 듀오백 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=듀오백]

특히 센서 설계와 패키징 디벨롭을 통해 측정 정확도와 내구성을 향상시키고, USB-C 충전 방식 및 OTA 기능을 적용해 지속적인 업데이트가 가능하다. 강화된 AI엔진 탑재는 물론 AI기능이 포함된 어플리케이션 개발로 플랫폼 효율을 극대화해 나갈 전망이다.

또한 압력의 미세한 변화를 시계열로 분석해 호흡 신호까지 감지하는 기술을 기반으로 자세, 착석 시간, 뒤척임(Fidgeting) 데이터와 호흡 변화를 복합적으로 분석해 사용자 상태를 보다 정교하게 파악할 수 있도록 구현할 계획이다. 자세 불균형이나 졸음 상태 감지 및 장시간 착석의 경우 햅틱 피드백 제공 등 능동적 케어 기능까지 제공해 실시간 습관 교정이 가능하다.

양사는 각 디바이스에서 수집되는 데이터를 통합 분석해 AIoT 플랫폼에 연동하고, 이를 기반으로 AI 스마트체어 중심 개인 맞춤형 케어 서비스와 사용자의 전 생애 주기를 케어하는 데이터 비즈니스까지 협업을 확대해 나갈 예정이다.

알고리고는 AIoT 플랫폼 전문기업으로 독자적인 센서 및 회로 설계부터 AI 기반 데이터 분석, IoT 플랫폼 개발 및 운영까지 전과정을 직접 수행하는 '수직 통합' 역량을 보유한 딥테크 기업이다. '알고스터디 관리형 학습센터' 직영점에 AI와 스마트체어를 결합한 자기주도학습 습관 관리 및 코칭 솔루션을 성공적으로 적용해 운영중이다.

회사 관계자는 "일상 속에서 건강을 관리하려는 수요가 늘어나고 있는 만큼 가구시장도 AI기반 맞춤형 건강관리 사업 모델로의 확장을 본격화하는 추세"라며 "이번 협약을 통해 AI 스마트체어를 단순한 가구를 넘어 개인 맞춤형 웰니스 서비스로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 듀오백은 2020년 알고리고, 서울대 휴먼인터페이스 시스템 연구실과 공동개발을 통해 IoT 기반 착석모니터링 서비스 첫 제품인 '자세알고'를 공식 론칭했다. 조달청 혁신제품으로 선정돼 나라장터 전시회에 출품하는 등 이미 관련 기술력과 혁신성을 인정받은 바 있다. 양사는 2016년부터 오랜 기간 협업을 이어온 만큼 이번 차세대 라인업 개발에서도 기술 및 사업 전반에서 시너지를 극대화한다는 방침이다.

nylee54@newspim.com