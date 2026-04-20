종합특검, 경찰청 등 압수수색…통일교 원정도박 의혹 관련

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강원경찰청·춘천경찰서 함께 압색…내사 종결 경위 조사

권성동 "압수수색 나온다" 전화 진술…정치권 개입 의혹

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 20일 경찰청 등에 대한 강제수사에 나섰다.

종합특검은 이날 공지를 통해 "통일교 관련 수사무마 의혹과 관련하여 경찰청, 강원경찰청, 춘천경찰서에 대한 압수수색을 진행 중"이라고 밝혔다.

경기 가평군에 위치한 한학자 통일교 총재의 거처 '천정궁'의 모습. [사진=뉴스핌DB]

통일교 원정 도박 의혹은 한학자 총재 등 통일교 간부들이 2012~2021년 미국 라스베이거스 카지노에서 수백억원 규모의 도박을 하고 그 과정에서 횡령 등 범죄를 저질렀다는 내용이다.

춘천경찰서는 2022년 6월경 해당 의혹 관련 첩보를 입수했지만, 정식 사건으로 배당하지 않고 내사 단계에서 종결시킨 것으로 알려졌다.

이 가운데 특검 수사과정에서 윤영호 전 통일교 세계본부장이 같은 해 10월 권성동 국민의힘 의원으로부터 '통일교에 대한 압수수색이 나올 수 있다'는 내용의 전화를 받았다고 진술하자, 정치권이 개입된 수사 무마 의혹이 불거졌다.

다만 서울고법 형사6-1부(재판장 김종우)는 지난달 윤 전 본부장이 한 총재의 불법 원정 도박에 관한 경찰 수사 연락을 받고 도박 자금 출처에 관한 증거를 삭제하라고 지시한 혐의(증거인멸 교사)에 대해 "특검 수사 대상이 아니다"라며 공소기각 처분을 내렸다.

yek105@newspim.com