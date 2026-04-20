종합특검, 경찰청 등 압수수색…통일교 원정도박 의혹 관련

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 20일 통일교 관련 수사무마 의혹으로 경찰청 등에 강제수사를 진행했다.
- 통일교 간부들의 2012~2021년 라스베이거스 도박 의혹 관련 춘천경찰서가 2022년 첩보 입수 후 내사 단계에서 종결시킨 것으로 알려졌다.
- 윤영호 전 본부장이 권성동 의원으로부터 압수수색 예고 전화를 받았다는 진술로 정치권 개입 의혹이 제기됐다.
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권성동 "압수수색 나온다" 전화 진술…정치권 개입 의혹
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 20일 경찰청 등에 대한 강제수사에 나섰다.
종합특검은 이날 공지를 통해 "통일교 관련 수사무마 의혹과 관련하여 경찰청, 강원경찰청, 춘천경찰서에 대한 압수수색을 진행 중"이라고 밝혔다.
통일교 원정 도박 의혹은 한학자 총재 등 통일교 간부들이 2012~2021년 미국 라스베이거스 카지노에서 수백억원 규모의 도박을 하고 그 과정에서 횡령 등 범죄를 저질렀다는 내용이다.
춘천경찰서는 2022년 6월경 해당 의혹 관련 첩보를 입수했지만, 정식 사건으로 배당하지 않고 내사 단계에서 종결시킨 것으로 알려졌다.
이 가운데 특검 수사과정에서 윤영호 전 통일교 세계본부장이 같은 해 10월 권성동 국민의힘 의원으로부터 '통일교에 대한 압수수색이 나올 수 있다'는 내용의 전화를 받았다고 진술하자, 정치권이 개입된 수사 무마 의혹이 불거졌다.
다만 서울고법 형사6-1부(재판장 김종우)는 지난달 윤 전 본부장이 한 총재의 불법 원정 도박에 관한 경찰 수사 연락을 받고 도박 자금 출처에 관한 증거를 삭제하라고 지시한 혐의(증거인멸 교사)에 대해 "특검 수사 대상이 아니다"라며 공소기각 처분을 내렸다.
yek105@newspim.com