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권성동, 재판부 "기억 반하면 위증" 설명에…1억 수수 혐의 '증언 거부'

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통일교 1억 수수 의혹 핵심 쟁점…다이어리 메모 두고 '공방'
'통일교 도움설' 선 그으며 20대 대선자금 지원 의혹 일축
불출석 사유서 냈다가 구인장 발부되자 법정行…"법 지켜야 해"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 징역형을 선고받은 권성동 국민의힘 의원이 1억원 수수와 관련한 증언을 거부했다. 

31일 법조계에 따르면 권 의원은 이날 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한학자 통일교 총재의 '정교유착 의혹' 공판에 증인으로 출석했다. 

김건희 특검팀은 이날 윤영호 전 통일교 세계본부장 다이어리에 기재된 '권성동 의원 점심. 큰 거 1장 support(지원)' 메모를 근거로 권 의원에게 1억원 수수 여부를 물었다. 

이에 권 의원은 "항소심에서 1억원을 수수한 사실을 부인하고 있는데 안 받았다고 증언하면 위증이 되는 거냐"고 재판부에 되물었고, 재판부가 "기억에 반하면 위증이 될 수 있고, 증언을 거부할 수 있다"고 설명하자 "(증언을) 거부하겠다"고 답했다.  

통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 징역형을 선고받은 권성동 국민의힘 의원이 31일 1억원 수수와 관련한 증언을 거부했다. 사진은 권 의원이 지난해 11월 3일 서울중앙지법에서 불법 정치자금을 수수 혐의 첫 재판에 출석한 모습. [사진=뉴스핌 DB]

권 의원은 이날 재판에서 20대 대선 당시 통일교의 도움을 받았다는 의혹을 부인했다.

권 의원은 2021년 12월 29일 윤 전 본부장과 만나 '한반도 평화 서밋'에 윤석열 당시 20대 대통령 선거 후보가 참석해줬으면 좋겠다는 취지의 부탁을 받았지만 "통일교에 대한 세간의 인식이 좋은 편이 아니라 참석하기 어렵다"고 했다고 증언했다.

이어 권 의원은 "윤 전 본부장 또는 동석한 통일교 원로 A씨가 우리 당(국민의힘) 대선 자금으로 30억~40억 원을 지원해 주겠다는 의사를 표시했다"며 "깜짝 놀라 '지금은 그런 시대가 아니다. 과거 우리 당은 대선자금으로 곤욕을 치렀다. 요즘은 국고보조금이 많이 나오고 국민 후원을 통해 후원금을 받아 선거를 치를 수 있다. 표로만 도와주면 된다'고 했다"고 말했다.

권 의원은 2022년 1월 5일 윤 전 본부장이 '한반도 평화 서밋'에 윤 당시 후보의 참석을 요청하며 이재명 당시 20대 대통령 선거 후보 측에도 참석을 요청했고, 트럼프 미 대통령도 참석할 예정이라고 말했다고 밝혔다.

권 의원은 "참석이 쉽지 않지만 검토해 보겠다는 정도로 얘기했다"며 "그랬더니 17개 시도당의 후원금을 내겠다고 해서 깜짝 놀라 통일교 자금으로 내게 되면 법 위반이니 잘 판단하라고 말했다"고 진술했다.

한학자 통일교 총재가 지난해 9월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마치고 법정을 나서는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

권 의원은 이날 천정궁을 방문해 한 총재에게 큰절한 사실을 인정하면서도, 1심에서 유죄 판정을 받은 자신의 정치자금법 위반 혐의에 대해선 부인하는 입장을 밝혔다.

권 의원은 "절에 가든 노인정에 가든 설 직후 가면 큰절로 인사드리는 것이 정치인의 기본 자세"라며 "표를 주면 큰절이 아니라 뭘 못하겠나"고 반문했다.

다만 김건희 특검팀이 '윤 전 본부장이 윤 정부 출범 이후 통일교 정책 등을 지원해 주면 신도들의 표를 동원해 대선을 도와주겠다고 말한 사실이 있나'고 묻자, 권 의원은 "없다. 그 얘기는 왜 나오는지 모르겠다"고 일축했다. 

권 의원은 한 총재의 원정도박 의혹 내사 첩보를 윤 전 본부장에게 전했다는 의혹에 대해선 "80대 노인네가 무슨 도박인가 해서 윤 전 본부장과 통화하면서 '너네 총재 도박하냐'고 했더니 안 한다고 답했다"며 "잘 대처하라고만 했다"고 말했다.

이어 '수사가 진행 중인 사실을 알았는지' 묻는 특검팀 측 질문에 "경찰한테 들은 이야기가 아니라 전혀 몰랐다. 누구한테 들었는지 기억나지 않는 찌라시"라고 했다.

이에 재판부가 '그냥 나온 말 정도면 굳이 전화까지 할 필요가 있냐'고 하자, 권 의원은 "모르는 사이도 아니고 통일교에서 우리를 도왔고 연을 맺은 사람인데 낭설이라도 알 필요가 있지 않겠냐는 차원에서 알려준 것"이라고 답했다.

한편 재판부는 이날 오전 불출석 사유서를 제출한 권 의원에 대한 구인장을 발부했다. 권 의원은 법정에서 "법을 지켜야 해 구인장 발부로 출석했다"고 밝혔다.

앞서 권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 지난 2022년 1월 한 총재의 지시를 받은 윤 전 본부장으로부터 윤 전 대통령 당선 직후 청탁 명목으로 1억원을 수수한 혐의로 구속기소됐다. 1심 재판부는 지난 1월 권 의원에게 징역 2년을 선고하고 1억원의 추징을 명령했다. 

yek105@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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