[특징주] 라온시큐어, 'AI·양자' 기대감에 연일 '강세'

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 20일 라온시큐어가 연일 강세를 이어가고 있다. AI 보안 사업 확대와 함께 양자·스테이블코인 등 테마 기대감이 맞물리며 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 10시 33분 기준, 라온시큐어는 전일 대비 17.93% 오른 1만5850원에 거래되고 있다. 최근 주가는 가파른 상승세를 보이며 지난주 이틀 연속 상한가를 기록했다. 지난 14일 9130원이던 주가는 이날 1만6945원 수준까지 오르며 4거래일 만에 약 70% 급등했다.

라온시큐어 로고. [사진=라온시큐어]

이번 강세는 사업 구조 전환 기대감이 반영된 영향으로 분석된다. 라온시큐어는 기존 AI연구소를 AI사업본부로 확대 개편하고, 에이전틱 AI 기반 보안 자동화 플랫폼을 연내 출시할 계획이다.

회사는 에이전틱 AI 보안, 생성형 AI 보안(딥페이크 대응), 양자내성암호(PQC), 클라우드 기반 제로 트러스트 보안 등 차세대 보안 영역을 중심으로 사업을 확장한다는 전략이다. AI 중심으로 사업 체질을 전환하며 중장기 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

다만 단기 급등에 따른 변동성 확대 가능성도 제기된다. 이날 한국거래소는 최근 주가가 단기간 급등한 점을 반영해 라온시큐어를 공매도 과열종목으로 지정하고, 지정일 하루 동안 공매도 거래를 금지했다.

nylee54@newspim.com