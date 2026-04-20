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[특징주] 양자컴퓨터株 재점화…'파인텍·케이씨에스' 30% ↑

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AI 핵심 요약

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  • 20일 양자컴퓨터 관련주가 상승세를 이어갔다.
  • 파인텍은 30% 상승한 1573원에 거래되고 케이씨에스는 29.92% 올랐다.
  • 엔비디아의 AI 오류 수정 발표와 정책 지원으로 투자심리가 자극됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 20일 양자컴퓨터 관련주가 지난주 상승률 상위권을 휩쓴 가운데 이번주도 열기를 이어가고 있다. 글로벌 기술 기업들의 양자컴퓨팅 상용화 기대감과 정책 지원 확대가 맞물리며 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 38분 기준 파인텍은 전일 대비 30% 오른 1573원에 거래되고 있다. 케이씨에스도 29.92% 상승한 2만3100원을 기록하며 상한가에 근접했다.

이외에도 드림시큐리티(22.95%), 라온시큐어(14.29%), 라닉스(12.62%), 엑스게이트(12.21%), 아톤(10.78%), 큐에스아이(10.13%), 알엔티엑스(8.84%), 포톤(8.57%), 한국정보인증(3.74%) 등이 동반 강세를 보이고 있다.

미국 워싱턴DC에서 열린 엔비디아 GPU 기술 콘퍼런스에 전시된 리게티의 양자컴퓨터 [사진=블룸버그통신]

이번 상승세는 글로벌 기술 기업의 행보가 촉매로 작용했다. 엔비디아가 양자컴퓨터의 핵심 난제로 꼽히는 오류 수정 문제를 인공지능(AI)으로 해결하겠다는 청사진을 제시하면서 관련 산업 전반에 대한 기대감이 확대된 영향이다. 특히 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 양자컴퓨팅 전용 AI 모델 '아이징(Ising)'을 공개한 점이 투자심리를 자극했다.

이에 따라 국내 상장 양자컴퓨팅 관련 ETF도 지난 일주일 수익률 상위권에 오르며 테마 전반으로 자금 유입이 이어지는 모습이다. 양자컴퓨터는 양자역학의 '중첩'과 '얽힘' 원리를 활용해 기존 컴퓨터 대비 방대한 연산을 병렬로 처리할 수 있는 차세대 기술로 평가된다. 특히 큐비트(Qubit)를 기반으로 복잡한 연산을 동시에 수행할 수 있어 산업 전반의 혁신을 이끌 핵심 기술로 주목받고 있다.

여기에 정책 기대감도 더해졌다. '세계 양자의 날'을 계기로 글로벌 기업들이 관련 기술을 잇따라 공개한 가운데, 미국과 중국 등 주요국이 양자기술을 국가 전략 산업으로 육성하고 있는 점도 상승 요인으로 꼽힌다.

김홍식 하나증권 연구원은 "양자컴퓨터 기술 발전 속도가 예상보다 빠르게 진행되고 있다"며 "미국과 중국 모두 정책적으로 양자기술 육성을 강화하고 있어 관련 산업의 중장기 성장 기대가 유효하다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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