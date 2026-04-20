네이버 해피빈, CJ제일제당과 기부형 '햇반 나눔에디션' 출시

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판매 수익금 2% 도서산간 아동 지원…26일까지 프로모션

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 해피빈과 CJ제일제당이 20일 판매 수익금 2%를 기부하는 '햇반 나눔에디션 잡곡밥'을 출시했다.

해피빈 캐릭터와 하트 디자인이 들어간 이 상품은 네이버 브랜드스토어에서 구매하면 별도 절차 없이 수익금의 일부가 도서산간 지역 아동 지원에 사용된다. 두 회사는 2024년부터 관련 사업을 진행 중이다.

네이버 해피빈과 CJ제일제당이 20일 판매 수익금 2%를 기부하는 '햇반 나눔에디션 잡곡밥'을 출시했다. [사진= 네이버 해피빈]

CJ제일제당은 경남 거제 지역아동센터 10곳 등을 대상으로 나눔에디션 잡곡밥 400박스를 지원할 계획이다.

이미경 해피빈 리더는 "일상적인 구매로 도움이 필요한 아이들에게 따뜻한 한 끼를 전할 수 있다는 것이 가장 큰 의미"라며 "다양한 브랜드와의 협업으로 일상에서 실천하는 나눔문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

출시를 기념해 26일까지 '네이버 오픈런' 프로모션이 진행되며 구매 리뷰 작성자 전원에게 N포인트 1000원을 증정한다. 20일 오전 11시에는 네이버 쇼핑 라이브를 통한 판매도 예정돼 있다.

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