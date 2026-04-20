한병도 "특별감찰관 임명 국회 절차 신속히 진행"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 더불어민주당 원내대표가 20일 이재명 대통령의 특별감찰관 추천 요청에 신속히 대응한다.
- 민주당은 특별감찰관법에 따른 추천 절차를 밟으며 대통령의 투명 국정 철학을 반영한다.
- 국민의힘의 비판을 지적하며 국회 협의를 촉구한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 20일 이재명 대통령이 요청한 특별감찰관 임명을 위한 국회 절차를 신속히 진행하겠다고 밝혔다.
한 원내대표는 페이스북을 통해 "민주당은 '특별감찰관법'에 따른 추천 절차를 신속하게 밟겠다"며 이같이 밝혔다.
그는 "이재명 대통령께서 국회에 특별감찰관 추천을 요청하셨다"며 "국정운영은 투명하게 이뤄져야 한다는 대통령님의 평소 철학이 반영된 결과"라고 했다.
이어 "국민의힘은 스스로 감시받겠다는 대통령의 의지에도 말폭탄을 쏟아냈다"며 "윤석열에게는 특별감찰관 임명을 입 밖으로 꺼내기도 주저하더니, 야당이 되고 나서는 득달같이 달려든다"고 비판했다.
그러면서 "국회는 국회의 일을 해야 한다"며 "특별감찰관 추천을 차분히 협의해 나가자"고 촉구했다.
jeongwon1026@newspim.com