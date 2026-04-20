한병도 "특별감찰관 임명 국회 절차 신속히 진행"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 20일 이재명 대통령이 요청한 특별감찰관 임명을 위한 국회 절차를 신속히 진행하겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 페이스북을 통해 "민주당은 '특별감찰관법'에 따른 추천 절차를 신속하게 밟겠다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 17일 오전 서울 용산구 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.17 kunjoo@newspim.com

그는 "이재명 대통령께서 국회에 특별감찰관 추천을 요청하셨다"며 "국정운영은 투명하게 이뤄져야 한다는 대통령님의 평소 철학이 반영된 결과"라고 했다.

이어 "국민의힘은 스스로 감시받겠다는 대통령의 의지에도 말폭탄을 쏟아냈다"며 "윤석열에게는 특별감찰관 임명을 입 밖으로 꺼내기도 주저하더니, 야당이 되고 나서는 득달같이 달려든다"고 비판했다.

그러면서 "국회는 국회의 일을 해야 한다"며 "특별감찰관 추천을 차분히 협의해 나가자"고 촉구했다.

jeongwon1026@newspim.com