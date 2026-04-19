영주사랑네트워크, 지역 고교생에 장학금 1000만원 전달

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1인당 50만 원 전달… 향후 멘토링 등 지속 지원 예고

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 영주 출신 인사들의 모임인 '영주사랑네트워크'가 지난 17일 경북 영주교육지원청을 방문해 지역 9개 고등학교 학생들을 위한 장학금 1000만원을 전달했다.

이번 장학금은 각 학교장의 추천을 거쳐 선정된 20명의 학생들에게 수여됐으며 장학생들에게는 1인당 50만원의 장학금과 장학증서가 각각 지급됐다.

지난 17일 영주사랑네트워크가 영주교육지원청을 방문해 9개 고등학교 학생 20명에게 장학금 1000만원을 전달했다. 전달식 후 장학생들이 기념사진을 찍고 있다. [사진제공=영주사랑네트워크]

이종오 영주사랑네트워크 회장은 "이번 장학금에는 고향 학생들이 건강하게 성장해 학업에 열중할 수 있는 환경을 만들어주고자 하는 선배들의 간절한 바람이 담겨 있다"며 "당장의 어려움에 흔들리지 말고 무한한 가능성을 믿길 바라며 선배들이 든든한 버팀목이 되어 꿈을 끝까지 응원하겠다"고 격려했다.

이용택 영주교육지원청 교육장은 "700년 전 영주 출신 학자인 안향 선생이 섬학전을 만들어 후학을 양성했던 고귀한 선비정신이 오늘날 회원들을 통해 재현됐다"며 "지역 인재 양성을 위해 뜻을 모아주신 영주사랑네트워크에 깊이 감사드린다"고 말했다.

아울러 학생들에게 "고향 영주에 대한 자부심을 가슴에 품고 세계적인 인재로 성장해 달라"고 당부했다.

이날 장학금을 받은 영주여고 2학년 서모 양은 "지금까지의 노력을 인정받은 것 같아 기쁘면서도 책임감을 느낀다"며 "장래 희망인 변호사가 되어 오늘 받은 은혜를 후배들과 지역사회에 꼭 되돌려 주겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 지난 2022년 11월 출범한 영주사랑네트워크는 재계·관계·법조계·학계·언론계 등에서 활동하는 재경 영주 출신 인사 70여명으로 구성된 단체다. 이들은 앞으로도 멘토 프로그램 등 고향 후배들을 위한 다양한 지원 활동을 이어나갈 계획이다.

lahbj11@newspim.com