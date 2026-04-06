교육부, 저소득층 학생 3000명에 꿈사다리 장학금…30일까지 신청

기초생활수급·한부모·차상위 학생 대상…초5~고3 신규 선발

대학 졸업까지 월 최대 45만원…멘토링·진로·마음건강 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국장학재단은 2026학년도 복권기금 꿈사다리 우수 장학생 3000명을 신규 선발한다고 6일 밝혔다.

이번 장학금은 복권기금을 활용해 저소득층 가구의 잠재력 있는 우수 초·중·고 학생을 발굴하고 대학까지 연계 지원하는 사업이다. 신청 대상은 국내 초·중·고교에 재학 중인 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지 학생으로, 기초생활수급자·한부모가족·차상위 가구 학생이 해당한다. 다문화 장학금은 이 같은 소득 요건과 다문화 요건을 함께 충족해야 한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

신청을 희망하는 학생은 학교 추천을 받아 이날부터 30일까지 한국장학재단 누리집에서 신청하면 된다. 한국장학재단은 5월 서류심사, 6월 심층평가를 거쳐 7월 최종 장학생을 확정하고 지원을 시작할 예정이다.

선발 인원은 꿈 장학금 2700명, 다문화 장학금 300명이다. 꿈 장학금은 초등학생 900명과 중·고생 1800명을 뽑고, 다문화 장학금은 초등학생 100명과 중·고생 200명을 선발한다. 학교 추천 인원은 꿈 장학금의 경우 학교당 초등학생 2명, 중·고생 3명이며, 다문화 장학금은 학교당 인원 제한이 없다.

장학생으로 선발되면 대학 졸업 때까지 학업장려금을 매월 받을 수 있다. 지급액은 초등학생 월 15만원, 중학생 월 25만원, 고등학생 월 35만원, 대학생 월 45만원이다. 이와 함께 1대1 상담과 멘토링, 진로 컨설팅, 특별활동 지원, 마음건강 프로그램 등도 함께 제공된다.

선발 기준에는 소득 요건 외에도 성적, 출결, 봉사 기준이 포함된다. 다만 초등학교 5학년부터 중학교 1학년까지는 성적과 봉사활동을 심사하지 않는다. 중학교 2학년부터 고등학교 3학년까지는 학년별로 일정 수준 이상의 성적과 출결, 봉사 요건을 충족해야 한다.

최은옥 교육부 차관은 "어려운 환경에서도 꿈을 찾는 학생들이 자신의 가능성을 실현할 수 있도록 복권기금 꿈사다리 우수 장학금이 학생들의 꿈을 세상에 펼치는 마중물이 되겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com