전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.24 (수)
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

[르포]'에그플레이션'에 영세 카페 업주 한숨…"단골 장사라 가격 올리기 쉽지 않아"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울 영세 디저트 카페 업주들이 24일 계란값 급등과 수입 식자재 품절로 경영난을 호소했다.
  • 계란·버터 등 핵심 재료비가 크게 뛰고 품절·구매제한까지 이어지며 체감 물가 부담이 커졌다.
  • 단골 위주 골목상권 특성상 가격 인상은 어렵고 카페들은 마진 축소를 감수하며 커피·음료로 손해를 메우고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계란값 38% 폭등…"3만원 지출이 4만원으로 늘어나"
수입 초콜릿·버터는 공급 지연…"한 달 전부터 구매 제한"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = # "식자재비 오르는 게 제일 힘들죠. 1만5000원에 계란 두 판 샀는데 지금은 2만원대 초까지 올랐습니다."

서울 영등포구에서 디저트 카페를 운영하는 조정민 씨는 치솟는 재료비가 가장 큰 고민이라며 한숨을 내쉬었다. 조씨는 "단골 장사라서 가격을 올릴 수도 없고 다시 내려갈 것이라 믿고 그냥 버팁니다"라고 말했다.

수입 식자재 수급 불안으로 한 차례 홍역을 치른 영세 디저트 카페 업주들이 이번에는 '계란값 폭등'이라는 또 다른 악재를 맞았다. 주택가와 대학가 등 단골손님 비중이 높은 골목상권 특성상 메뉴 가격을 올리기도 어려워 업주들의 한숨이 깊어지고 있다.

◆ 일주일에 2만 원이던 계란값이 3만 원으로…체감 물가 '비상'

24일 축산물품질평가원 축산물유통정보 '다봄'에 따르면 이달 특란 10구 전국 평균 소매가격은 5232원으로 전월(4476원) 대비 16.7% 올랐다. 특란 10구 소비자 가격이 월평균 기준 5000원을 넘어선 적은 이번이 처음이다. 특란 10구 가격은 2022년 3월부터 3000원대를 유지했지만 지난달 4000원을 돌파한 데 이어 이달에는 5000원대로 올라섰다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 24일 오전 서울 동작구의 한 계란 판매장에서 계란 30구가 10500원에 판매되고 있다. 2026.06.24 jason14@newspim.com

이날 서울 시내 식자재마트 등 계란 코너에서는 30구 한 판이 8000~1만원, 10구 팩은 4700~8000원 선에서 판매되고 있었다.

디저트 베이킹에서 계란은 전체 재료비 지출의 40~50%를 차지한다. 계란 값이 오를수록 영세 카페 업주들의 체감 재료비 부담은 더 클 수밖에 없다.

서울 양천구에서 디저트 카페를 운영하는 A(32·여) 씨는 "전체 재료비 지출 중 계란이 40~50%를 차지한다"며 "원래는 일주일에 계란값으로 2만원 정도 썼다가 이제는 3만원씩 쓴다"고 말했다.

서울 동작구 숭실대 인근에서 디저트 카페를 운영하는 윤모(40·여) 씨 역시 "일주일에 한 번꼴로 계란 150구를 구매하는데 원래 3만원 정도 하던 지출이 최근 4만원을 훌쩍 넘었다"고 말했다.

일부 대형 베이커리처럼 수입산 계란이나 액상 계란을 대안으로 삼기도 어렵다. A씨는 "수입산은 신선도 등 상태를 보증하기 어렵고 무엇보다 대량으로만 판매해 소규모 매장에서는 살 엄두도 못 낸다"고 말했다.

조씨는 "단골 장사라 손님 신뢰가 중요한데 수입 계란이나 계란물 팩은 신선도가 믿음이 가지 않아 비싸더라도 국산 생란을 고집할 수밖에 없다"고 말했다.

◆ 수입 버터·초콜릿은 '품절대란'…"한 달 전부터 구매제한"

계란값 상승에 더해 수입 식자재 수급 불안도 계속되고 있다. 조씨는 "수입 초콜릿은 가격도 올랐지만 2주 전부터 계속 품절 상태라 구하지도 못하고 있다"며 "무화과 등 수입 과일도 품절돼 다른 업체를 알아봐야 했다"고 말했다. 이어 "다음 달부터는 커피 원두 공급가도 인상된다는 통보를 받았다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 24일 오전 서울 영등포구의 한 디저트 카페에서 디저트들이 진열돼 있다. 2026.06.24 jason14@newspim.com

A씨 역시 "버터값이 450그램에 5000원 선이었는데 최근 500원이 더 올랐고 한 달 전부터는 아예 구매 제한까지 걸렸다"며 "밀가루, 설탕 등 다 가격이 내려간다고 하는데 체감이 잘 되지 않는다"고 말했다.

◆ "가격 올리면 손님 끊길라"…고육지책으로 버티는 영세 상인들

영세 업주들은 주택가나 대학가 등 골목상권은 단골 손님 비중이 높아 가격 인상이 어렵다고 입을 모았다. 이들은 가격을 올렸다가는 손님이 이탈할 수 있다는 우려 때문에 원가 상승분을 고스란히 떠안으며 버티고 있다.

서울 동작구 중앙대 인근에서 카페를 운영하는 이명섭(36·남) 씨는 "대학가 특성상 음료 6000원, 빵 5000원만 돼도 비싸다는 소리가 나온다"며 "여기서 가격을 더 올리면 손님이 받아들이는 저항감이 너무 커 마진 감소를 그냥 감수하고 있다"고 말했다.

윤씨 역시 "수입 식자재 물가가 너무 뛰어 지난 2월 초콜릿이 들어가는 디저트 가격을 200~300원 정도 겨우 올렸다"며 "상권이 지금보다 더 받아야 하는 상권인데 단골 장사라 가격 올리기가 쉽지 않다"라고 현실적인 어려움을 호소했다.

조씨는 "그나마 마진이 되는 커피나 음료로 손해를 메우며 참는 것 외에 지금 당장 할 수 있는 대응은 없다"고 말했다.

jason14@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
심우정 前검찰총장, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장이 종합특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부(계엄사) 합수부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장은 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 즉시항고를 제기하지 않은 이유 등에 대해서도 묵묵부답한 채 이동했다. 심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집해 '합수부 검사 파견 검토'를 지시했고, 이후 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 전화해 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다. 검찰청법상 검사 파견 시 장관이 총장 의견을 들어야 하는 만큼, 박 전 장관이 심 전 총장에게 협조를 구할 필요가 있었다는 취지다. 심 전 총장은 또 윤 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 아울러 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 혐의도 있다. 종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 그가 계엄 이후 검사 파견을 지시했는지 여부, 총장 시절 직권을 남용했는지 여부 등을 구체적으로 조사할 방침이다. [과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com yek105@newspim.com 2026-06-24 09:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동