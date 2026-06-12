[르포] 볶음밥·냉라면까지…농심, 성수서 '신라면 놀이터' 연다

신라면 40주년 맞아 성수동에 국내 첫 브랜드 체험 매장 오픈

120평 규모 공간에 판매존·굿즈 제작·나만의 라면 체험 구성

냉라면·신라면 볶음밥 등 모디슈머 레시피 정식 메뉴로 구현

해외 수출 전용 제품도 시식…내국인·외국인 동시 겨냥

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 신라면 40주년을 맞아 국내 최초로 체험형 공간을 성수에 마련했다. 신라면을 다양한 모디슈머 레시피로 활용해 맛볼 수 있는 공간부터 신라면 대표 IP를 활용해 신발 가방 모자 등을 꾸밀 수 있는 공간까지 다양해 내국인은 물론 성수를 찾는 외국인들에게도 마케팅 효과가 기대된다.

12일 성수 골목 거리 끝쪽에 붉은색으로 적힌 'SHIN RAMYUN'이 시선을 붙들었다. 아직 오픈 전이라 들어오지 못한 일반인들은 바깥에 서서 연신 거대한 매장 사진을 찍기 바빴다. 서울 성동구 성수동에 오는 16일 '신라면 분식'이 문을 연다.

이번 공간은 신라면 40주년을 맞아 농심이 국내 처음으로 여는 브랜드 체험 매장이다. 농심도, 신라면도 이미 국민 브랜드, 국민 제품인 만큼 일상 곳곳에 스며있지만 이렇게 구체화된 현장으로 볼 수 있는 것은 이번이 처음이다. 1·2층 합산 약 120평 규모로 오는 11월 말까지 약 6개월간 운영될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심 신라면 분식 안테나숍 외관. 2026.06.12 whalsry94@newspim.com

◆"내 사진이 패키지에"…체험으로 채운 120평

1층 판매존에 들어서면 매주 공장에서 직배송된 신라면·안성탕면·너구리가 진열돼 있다. '갓 만든 라면'이라는 문구가 붙은 이 제품들 옆으로는 신라면 스페셜에디션 세트와 티셔츠, 우산 등 기획 상품, 방문객이 직접 만드는 굿즈 코너가 이어진다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 1층 매장 내부 전경. 캐릭터 IP를 활용한 각종 코너가 마련돼있다. 2026.06.12 whalsry94@newspim.com

2층 체험존이 이 매장의 메인이다. '내가 만드는 라면' 코너에서는 면·스프·별첨 재료 등 총 17가지 선택지를 직접 조합하고, 자신의 사진을 패키지에 넣어 완제품 라면으로 가져갈 수 있다.

'SHIN 키친'에 들어서면 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 메뉴판이다. 신라면 볶음밥, 신라면 아부라소바, 냉라면, 쿠지라이식 라면, 삼겹라면 등 익숙한 신라면을 전혀 다른 방식으로 재해석한 메뉴들이 줄지어 있다. 농심 연구원들이 직접 개발한 레시피와 SNS를 중심으로 오랫동안 입소문을 탄 '모디슈머' 레시피가 정식 메뉴로 구현된 공간이다.

최근 식품업계에서는 기존 제품을 소비자가 자신만의 방식으로 변형해 즐기는 모디슈머 문화가 주요 마케팅 문법으로 자리 잡고 있다. 삼양식품의 불닭 브랜드가 냉면 등 새로운 형태로 확장되며 다시 한번 주목받은 것처럼, 장수 브랜드를 색다른 방식으로 재해석하는 시도는 업계 전반으로 확산되고 있다. 농심의 이번 공간 역시 이 같은 흐름을 적극 반영한 사례다.

현장에서 맛본 메뉴들은 기대 이상이었다. 냉라면은 신라면 특유의 얼큰한 맛을 차가운 국물로 풀어내 시원하면서도 깔끔한 인상을 줬다. 신라면 볶음밥 현장 직원에게 레시피를 물어볼 만큼 맛있었다.

'SHIN 월드'에서는 즉석 조리기를 활용해 국내 판매 제품은 물론 신라면 얌, 볶음너구리, 순라면 등 해외 수출 전용 제품까지 직접 끓여 맛볼 수 있다. 국내 소비자에게는 다소 낯선 수출 전용 라인업을 서울 한복판에서 경험할 수 있다는 점도 흥미롭다. 신라면이라는 익숙한 브랜드를 매개로 국내외 제품과 소비자 참여형 레시피를 한데 묶어낸 구성이 이 공간의 차별점으로 읽힌다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 2층 시식 공간에 마련된 모디슈머 레시피 활용 메뉴들. 현장에서 조금씩 맛볼 수 있었다. 026.06.12 whalsry94@newspim.com

◆마추픽추·하라주쿠 거쳐 성수동으로

신라면 분식은 농심이 세계 주요 명소에서 운영 중인 신라면 브랜드 체험 공간이다. 지난해 페루 마추픽추, 일본 하라주쿠, 베트남 호찌민, 미국 JFK 공항에 이어 이번 성수동이 다섯 번째다. 세계 각지에 매장을 내온 농심이 정작 본국에는 없었던 공간을 이제야 채우는 것이기도 하다.

농심이 국내 1호 매장 입지로 성수동을 택한 건 단순한 유행 추종이 아니다. 국내 젊은 소비자와 외국인 관광객을 동시에 겨냥한 포석이다. 농심은 이 공간을 일회성 팝업이 아닌 '안테나숍'으로 정의했다. 현장에서 수집한 소비자 의견을 신제품 개발과 마케팅에 직접 연결하겠다는 구상으로, 성수동 매장이 글로벌 신라면 전략의 실험실 역할을 맡게 된다.

농심 관계자는 "성수동을 찾는 젊은 세대와 외국인 관광객들에게 신라면의 브랜드 가치를 전달하고, 현장의 생생한 의견을 귀담아들으며 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 운영시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다.

mkyo@newspim.com