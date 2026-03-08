교육부, 평생교육이용권 신청 접수…저소득층·장애인 등 11.5만명 지원

올해부터 국가장학금과 중복수혜 허용…"평생학습 기회 더 넓힌다"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 17개 시·도와 함께 오는 9일부터 순차적으로 2026년 평생교육이용권(평생교육바우처) 신청 접수를 시작한다고 8일 밝혔다.
평생교육이용권은 성인의 평생학습 참여와 역량 개발을 지원하기 위해 1인당 35만원의 교육비를 제공하는 제도다. 지원 대상은 19세 이상 기초생활수급자·차상위계층 등 저소득층 성인과 등록장애인, 65세 이상 노인, 30세 이상 AI·디지털 분야 학습 희망자다.
올해 지원 규모는 지난해와 같은 11만 5000명이다. 일반 이용권 8만 5000명, 장애인 이용권 1만 2000명, 노인 이용권 8000명, 인공지능(AI)·디지털 이용권 1만 명을 지원한다.
특히 2026년부터는 평생교육이용권과 국가장학금의 중복수혜가 허용된다. 이에 따라 국가장학금 수혜자도 이용권을 신청해 다양한 평생학습 기회를 활용할 수 있게 됐다.
신청은 시·도별 공고에 따라 진행된다. 이달에는 대전·충북·전북이 먼저 일반 이용권 신청을 받는다. 일반·노인·디지털 이용권은 평생교육이용권 누리집에서, 장애인 이용권은 정부24에서 신청할 수 있다. 선정된 학습자는 NH농협카드(채움) 포인트 형태로 35만원을 지원받는다.
이용권은 자격 취득, 문화·예술, 어학, 이미지·영상 제작 등 다양한 강좌 수강에 사용할 수 있다. 평생교육시설, 학원, 복지관 등 등록 기관에서 지역 제한 없이 온·오프라인 수강이 가능하다.
교육부에 따르면 지난해 총 10만4000명이 이용권 지원을 받았고, 학습자 만족도와 평생학습 참여 의지도 모두 상승했다. 성인 평생학습 참여율도 2023년 32.3%, 2024년 33.1%, 2025년 33.7%로 꾸준히 높아졌다. 취약계층 참여율 역시 같은 기간 22.0%에서 27.6%로 상승했다.
최교진 교육부 장관은 "국민 누구나 소외됨 없이 평생학습을 통해 성장하고 삶의 질을 높일 수 있도록 국가와 지자체가 협력해 지원하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com