도로공사 충북본부, 취약 청소년 '성장장학금' 1600만 원 전달…4년째 지원

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 한국도로공사 충북본부는 도내 취약계층 청소년들의 학업 지원을 위해 성장장학금 1600만 원을 전달했다고 17일 밝혔다.

충북본부는 2023년 충북청소년종합진흥원과 협약을 체결한 이래 올해로 4년 연속 장학금 지원을 이어가고 있다.

장학금 전달식. [사진=도로공사 충북본부] 2026.03.17 baek3413@newspim.com

진흥원은 지원 대상 청소년을 선발하고 반기별 심사를 통해 성장 과정을 관리하며 공사는 고등학교 졸업 시까지 장학금을 제공해 안정적인 교육 환경과 자립 기반 마련을 돕는다.

이번 지원은 일회성 후원이 아닌 청소년들의 성장을 지속적으로 점검하며 실질적 도움을 주는 데 초점이 맞춰졌다. 충북본부는 지역사회 연계를 통해 청소년들이 학업에 집중하고 미래를 준비할 수 있도록 돕고 있다.

임종택 본부장은 "어려운 환경 속에서도 꿈을 향해 노력하는 청소년들에게 이 장학금이 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 청소년들의 건강한 성장과 미래 준비를 위해 지속적인 관심과 지원을 이어 가겠다"고 밝혔다.

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