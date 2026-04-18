트럼프 대통령 "22일까지 이란과 종전 협상 결렬 시 다시 공습"

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美·이란, 2주 휴전안 수용…곧 협상 마감 시한

트럼프, 마감 앞두고 타결 기대…'좋은 소식' 언급

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 결렬될 경우 휴전을 연장하지 않고 공습을 재개할 수 있다고 경고했다.

AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 17일(현지시간) 애리조나주 피닉스에서 워싱턴으로 이동하는 기내에서 '22일까지 이란과 종전 합의를 못할 경우 휴전을 연장할 것이냐'는 취재진의 질문에 이같이 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 결렬될 경우 휴전을 연장하지 않고 공습을 재개할 수 있다고 경고했다. 사진은 트럼프 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 "휴전을 연장하지 않을 수도 있지만 (이란 해상에 대한) 봉쇄는 유지될 것"이라며 "그렇게 되면 불행히도 우리는 다시 폭탄 투하를 시작해야 할 것"이라며 이란 공격을 재개할 수 있다는 점을 내비쳤다.

앞서 미국은 지난 7일 중재국(파키스탄)이 제안한 '2주 휴전안'을 이란과 함께 수용한 바 있다. 미국은 현지 동부 기준으로 오는 21일(이란 현지시각 기준 22일)을 시한으로 잡고 종전 협상을 벌이고 있다.

트럼프 대통령은 이날 협상 타결 가능성에 대해 "20분 전 꽤 좋은 소식이 있었다"며 "중동에서 이란 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다. 거래가 성사될 거라고 생각한다"고 밝혔다.

yek105@newspim.com