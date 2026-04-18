"미-이란, 2차 대면 협상 20일 파키스탄 개최에 무게"

고농축 우라늄 처리 관련 이견 여전

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 이란의 2차 평화 협상이 오는 20일(현지시간) 파키스탄에서 열릴 가능성이 크다고 CNN과 월스트리트저널(WSJ)이 17일(현지시간) 보도했다.

WSJ에 따르면 트럼프 행정부의 한 고위 관료는 20일 파키스탄에서 미·이란 협상이 진행될 것으로 보인다고 밝혔다. 이 관료는 트럼프 대통령의 협상팀이 대화 참여를 위해 대기 중이라고 설명했다. 다만 구체적인 일정은 아직 확정되지 않은 상태다. 이란 측 관료도 20일 파키스탄 협상 개최 가능성에 무게를 두며 미국 측 협상단이 19일 수도 이슬라마바드에 도착할 것으로 예상했다.

협상은 최근 들어 빠르게 진전되고 있다. 지난주 JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 협상팀은 이슬라마바드에서 이란 측과 이견을 좁히지 못하고 귀국했다. 이후 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 역봉쇄에 나선 가운데 파키스탄 등 중재국들이 중재에 나서면서 양측은 상당 부분 입장 차를 좁힌 것으로 전해졌다.

협상의 분위기를 바꾼 또 다른 변수는 레바논 휴전이었다. 레바논과 이스라엘이 열흘간의 휴전에 돌입한다는 소식이 전해지자 이란은 휴전 기간 중 상업용 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용하겠다고 밝혔다. 이는 그동안 협상의 최대 걸림돌 중 하나였던 해협 봉쇄 문제가 풀리는 신호로 해석됐다.

트럼프 대통령은 전날 "이란은 거의 모든 것에 동의했다"며 협상 타결이 임박했다고 강조했다. 이날도 이란이 고농축 우라늄을 미국에 넘기기로 했다고 밝혔다.

그러나 핵 쟁점에서는 양측의 주장이 엇갈리고 있다. WSJ에 따르면 이란은 농축 우라늄을 해외로 반출하지 않겠다는 입장을 고수하며 트럼프 대통령의 주장을 정면으로 반박했다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

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