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2026.03.18 (수)
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트럼프의 계속되는 스타머 직격… "처칠도 아니고, 성과도 못 내고"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 '호르무즈 함대' 구상에 유럽과 아시아 동맹국들이 난색을 표명한 데 대해 분노를 표출한 가운데 특히 키어 스타머 영국 총리에 대해 유독 강한 불만을 쏟아냈다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 18일(현지 시간) 보도했다.

미국과 영국은 근·현대사를 통틀어 전 세계에서 가장 강력한 동맹과 밀착된 유대 관계를 이어왔지만 트럼프 2기 행정부 등장 이후 여러 외교·안보·무역 이슈에서 수시로 충돌하는 모습을 보이고 있다.

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 2025년 2월27일(현지시간) 백악관에서 키어 스타머 영국 총리와 정상회담을 마친 뒤 공동 기자회견 도중 악수를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

■ 트럼프 또 다시 스타머 직격 "성과 못 내는 사람… 그는 처칠이 아니다"

트럼프 대통령은 17일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글과 미셸 마틴 아일랜드 총리와의 회담 직후 기자회견을 통해 자신의 호르무즈 안전 항행 구상에 동참하지 않는 동맹국들을 비난했다. 

그는 "나토(NATO·북대서양조약기구)나 한국, 일본, 호주의 지원이 필요하지도 않고 원하지도 않는다"며 "미국은 동맹국들의 불이행을 반드시 기억할 것"이라고 했다. 

그는 특히 스타머 영국 총리를 직격했다. 

그는 "미국은 영국과 굉장히 오랜 관계를 가지고 있으며 사람들은 최고라고 말할 것"이라고 전제하며 "양국 관계는 당연히 최고여야 하고 지금까지 항상 최고였지만 그건 스타머 총리가 집권하기 전까지였다"고 했다. 

트럼프 대통령은 "스타머 총리는 좋은 사람이고 가족도 아름답고 모든 게 완벽하지만 그는 성과를 내지 못하고 있다"고 했다. 그러면서 스타머 총리는 윈스턴 처칠이 아니다라고도 했다.

스타머 총리가 처칠 전 총리처럼 위기의 순간에 위대한 리더십을 보여주지 못한다는 조롱 섞인 표현이었다.

트럼프 대통령은 지난 3일에도 백악관 기자회견에서 영국이 미국에 충분히 협력하지 않고 있다고 비판하면서 "스타머는 처칠이 아니다"라고 했다. 

FT는 "트럼프 대통령이 다시 한 번 스타머 총리를 강하게 비판했다"며 "이란 전쟁이 계속되면서 스타머를 향한 트럼프의 분노가 계속되고 있다"고 했다. 

하지만 스타머 총리는 영국이 이란에 대한 직접적인 공격 작전이나 호르무즈 해협에 함정을 파견하는 일은 없을 것이라는 점을 명확히 하고 있다. 

그는 지난 16일 기자회견에서 "영국이 이란과의 더 큰 전쟁에 휘말리는 일은 없을 것"이라고 했다. 그는 이란 전쟁이 합법적인 정당성을 갖추지 못했고, 확실한 출구전략(exit strategy)도 없다는 입장이다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]

■ 미·영, 사사건건 충돌… 우크라 전쟁, 그린란드, 가자 평화위원회, 이란 전쟁 등 

미국과 영국의 '의견 불일치'는 트럼프 대통령의 2기 집권과 함께 더욱 두드러지게 부각되고 있다. 

러시아 침공에 맞서 싸우고 있는 우크라이나에 대한 군사적·경제적 지원과 러시아에 대한 제재, 평화 방안을 놓고 트럼프와 스타머는 전혀 다른 스탠스를 취하고 있다. 

트럼프 대통령이 덴마크의 북극 지역 자치령 그린란드를 무력을 통해서라도 반드시 얻겠다고 호언장담할 때 영국은 프랑스·덴마크 등과 함께 병력을 그린란드에 파견했다. 

트럼프가 팔레스타인 가자지구 평화위원회를 창설했을 때 영국은 "참가하지 않겠다"고 밝혔고, 미국이 이란을 공격하기 위해 차고스 제도에 있는 디에고가르시아 공군기지 등의 사용을 요청했을 때 영국은 한동안 이를 승인하지 않았다. 

당시 트럼프는 영국의 차고스 제도 반환 결정에 대해 "대단히 멍청한 짓"이라고 했다. 

■ 영국, 전쟁 끝난 뒤 호르무르 해협의 안전 항행 대책 추진

영국은 트럼프 행정부의 '당장 군함 파견'에는 응하지 않지만 나중에 전쟁이 끝난 뒤 해협을 통과하는 상선 보호 임무에는 참여하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 

피터 리켓츠 전 영국 국가안보보좌관은 "전쟁이 미국과 이란 간 합의로 끝난다는 가장 낙관적 시나리오에서도 해협을 보호하는 국제적인 연합군이 필요할 수 있다"고 말했다. 

이란의 최정예 이슬람혁명수비대(IRGC)와 해군이 심각한 타격을 받고 전투력이 약화됐다고 해도 여전히 해협을 지나는 상선에 큰 피해를 줄 정도의 능력을 갖고 있을 것이기 때문이라는 것이다. 

영국 왕립합동군사연구소(RUSI)의 해양력 선임연구원 시다르트 카우샬은 "IRGC는 상선에 아주 가깝게 접근해 작전을 수행할 수 있는 소형정(fast boats)를 다수 보유하고 있으며, 이들은 로켓추진유탄(RPG)을 발사할 수 있다"고 했다.

스타머 총리는 "미국과 유럽, 걸프 동맹국들과 협력해 해협을 안전하게 확보하고 가능한 한 빨리 항행의 자유를 회복하는 실현 가능한 계획을 추진하고 있다"고 말했다.  

ihjang67@newspim.com

 

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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