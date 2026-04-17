트럼프 "호르무즈 전면 개방"…이란 선박은 봉쇄 유지

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 17일 호르무즈 해협 전면 개방을 선언했다.
- 이란 관련 선박에 대해서는 해상 봉쇄를 유지한다.
- 아라그치 이란 외무장관도 상업용 선박 항행을 허용했다.
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협상 막판 속 '이중 전략' 부각
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 전면 개방을 선언하면서도, 이란 관련 선박에 대해서는 해상 봉쇄를 유지하겠다는 입장을 밝혔다.
트럼프 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 완전히 개방됐으며 상업 활동과 전면적인 항행을 위한 준비가 끝났다"고 밝혔다. 다만 그는 "이란과 관련된 사안에 대해서는 해상 봉쇄가 계속 전면적으로 유지될 것"이라며 "이는 미국과 이란 간 거래가 100% 완료될 때까지 적용된다"고 강조했다.
이번 발언은 일반 상업용 선박의 항행은 허용(open)하면서도 이란 관련 선박에 대해서는 봉쇄를 유지(blockade)하겠다는 '이중 전략'을 분명히 한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 협상 진전 상황에 대해서도 낙관적인 입장을 내비쳤다. 그는 "이미 대부분의 쟁점이 협상된 상태"라며 "이 과정은 매우 빠르게 진행될 것"이라고 밝혔다.
이는 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 합의안을 놓고 막판 조율에 들어간 가운데 나온 발언으로, 시장에서는 최종 합의가 임박했다는 기대도 확산되고 있다.
트럼프 대통령의 이 같은 발언에 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관도 같은 날 레바논 휴전에 맞춰 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상업용 선박의 항행을 전면 허용한다고 밝혔다. 그는 X(옛 트위터)를 통해 "상업용 선박의 통항은 완전히 개방된다"고 강조했으며, 선박 항행은 이란 항만해사기구가 사전에 공지한 조율된 항로를 통해 관리될 것이라고 덧붙였다.
koinwon@newspim.com