"파키스탄 중재 속 미·이란, 2차 협상서 합의문 서명 가능성 커져"

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무니르 테헤란行…군사 채널까지 동원

美도 "핵심 중재자"평가…중동 외교전 확대

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란의 종전 협상을 중재 중인 파키스탄이 2차 회담 준비를 서두르는 가운데, 비공개 외교 채널에서 의미 있는 진전이 이뤄지며 양측이 추가 협상을 거쳐 최종 합의문에 서명할 가능성이 커지고 있다고 로이터 통신이 17일 보도했다.

이 같은 진전은 파키스탄의 전방위 중재가 견인했다는 평가가 나온다. 군부와 외교 라인이 동시에 가동되며 협상 재개를 위한 환경 조성에 속도를 내고 있다.

다만 협상 방식은 한 단계 낮아진 상태다. 미·이란 양측은 포괄적 평화 합의 대신, 분쟁 재발을 막기 위한 임시 업무협약(MOU)을 우선 체결하는 '단계적 접근'으로 방향을 틀었다. 이는 지난 이슬라마바드 1차 회담이 결론 없이 끝난 이후 전략이 수정된 결과다.

11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 이란 대표단의 평화 회담이 예정된 가운데 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장과 회동하고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 026.04.11 mj72284@newspim.com

익명의 파키스탄 소식통은 "양측이 우선 MOU를 체결한 뒤 60일 내 포괄적 합의문을 도출하는 수순을 밟을 것"이라며 "큰 틀의 원칙에는 이미 공감대가 형성됐고, 세부 기술적 사안은 후속 협상에서 조율될 것"이라고 밝혔다.

이란 측 역시 MOU 체결 이후 60일간 추가 협상을 통해 최종 합의를 도출하는 방안에 무게를 두고 있는 것으로 전해졌다. 이 과정에는 국제원자력기구(IAEA) 등 전문가 집단이 참여할 전망이다.

다만 핵 프로그램을 둘러싼 입장 차는 여전히 좁혀지지 않고 있다. 특히 고농축우라늄(HEU) 처리와 우라늄 농축 중단 기간을 둘러싼 이견이 남아 있어 최종 합의까지는 상당한 진통이 예상된다.

◆ 무니르 테헤란行…군사 채널까지 동원

보도에 따르면 파키스탄 최고 실권자로 꼽히는 아심 무니르 국방군 총사령관 겸 육군참모총장은 16일(현지시간) 이란 테헤란을 방문해 마수드 페제시키안 대통령을 비롯한 최고 정치·군사 지도부와 연쇄 회담을 가졌다.

이번 방문은 이슬라마바드에서 열릴 것으로 예상되는 미·이란 2차 협상의 기반을 마련하기 위한 조치로 해석된다.

무니르 총사령관은 역내 정세와 긴장 완화 방안을 논의하며 외교적 관여 지속의 중요성을 강조한 것으로 알려졌다.

그는 또 모하마드 바게르 갈리바프와 이슬람혁명수비대(IRGC) 고위 지휘부를 만나, 적대 행위 종식을 목표로 하는 새로운 협상 틀과 군사적 긴장 완화 조치를 집중 논의했다.

이 과정에서 무니르는 미국 측 메시지를 전달하고 2차 회담의 틀을 마련하는 역할도 수행한 것으로 전해졌다.

◆ 美도 "핵심 중재자"…중동 외교전 확대

파키스탄의 역할은 미국으로부터 이례적인 공개 지지도 받았다. 백악관은 중재 노력을 인정하며 도널드 트럼프 대통령이 이슬라마바드를 이란과의 주요 소통 창구로 보고 있다고 밝혔다.

미국은 여러 국가의 지원 제안에도 불구하고 파키스탄을 통한 협상을 선호하며, 이를 "효과적이고 신뢰할 수 있는 중재"로 평가했다.

외교 전선도 확대되고 있다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 16일 카타르에서 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 에미르(군주)와 만나 중동 정세와 긴장 완화 방안을 논의했다.

양측은 지역 안정과 글로벌 에너지 공급 유지의 중요성에 공감했으며, 안보·에너지 협력 확대에도 뜻을 모았다.

이어 샤리프 총리는 튀르키예를 방문해 안탈리아 외교 포럼에 참석하고, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 등 주요 정상들과 연쇄 회담에 나설 것으로 예상된다.

또 파키스탄·튀르키예·이집트·사우디아라비아가 참여하는 4개국 외무장관 회의도 열려 중동 안보와 공동 대응 방안이 논의된다.

결국 현재 국면은 협상 재개 여건은 빠르게 성숙되고 있지만, 핵 문제라는 마지막 고비를 넘느냐가 종전 협상의 성패를 가를 분수령이 될 전망이다.

koinwon@newspim.com