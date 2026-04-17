주영국 대사에 김흥종 전 대외경제정책연구원장 임명

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 17일 김흥종 전 KIEP 원장을 주영국 대사로 임명했다.
- 김 대사는 경제 전문가로 EU FTA 자문위원 등을 역임했다.
- 동시 주도미니카·주바레인 대사도 각각 임배진·최병선으로 임명했다.
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주도미니카 대사·주바레인 대사도 임명
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 17일 주영국 대사에 김흥종 전 대외경제정책연구원(KIEP) 원장을 임명했다고 발표했다.
김 신임 대사는 2002년부터 대외경제정책연구원에서 근무했으며 2020~2023년 원장을 지낸 경제 전문가다. 외교통상부 한-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA) 협상자문위원, 산업통상자원부 정책자문위원회 위원, 아산정책연구원 객원선임연구위원, 한국 EU학회 회장, 고려대학교 국제대학원 특임교수 등을 역임했다.
김 대사는 이재명 대통령이 민주당 대표이던 2024년 민주당 국가경제자문회의 위원으로 활동하면서 이 대통령과 인연을 맺은 뒤 지난해 대선 때 민주당 선대위에서 글로벌경제전략특위 위원장을 맡았던 '캠프 출신' 인사다. 이 대통령이 경제 전문가 9명과 함께 펴낸 '잘사니즘, 포용적 혁신 성장'의 공동 저자이기도 하다.
한편 외교부는 이날 주도미니카 대사에 임배진 전 주이스라엘 공사참사관, 주바레인 대사에 최병선 주이집트 공사를 각각 임명했다.
opento@newspim.com