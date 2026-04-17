[EPL] 맨시티 실바, 9년 동행 마침표…"선수로 와 팬으로 떠나"

AI 핵심 요약beta
- 맨체스터 시티가 17일 베르나르두 실바의 올여름 팀 이탈을 발표했다.
- 실바는 2017년 모나코에서 이적해 9시즌 451경기 76골 77도움으로 왕조를 구축했다.
- 그는 19개 트로피를 들어올리며 FA로 떠난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '펩 시티' 전성기를 이끌던 플레이메이커 베르나르두 실바(31)가 맨체스터 시티와의 9년 동행을 마무리한다. 하늘색 유니폼을 입고 '중원의 사령탑' 역할을 맡았던 실바는 이제 마지막까지 팀의 트로피 사냥을 돕고 난 뒤 에티하드를 떠난다.
맨체스터 시티는 17일(한국시간) 구단 공식 채널을 통해 베르나르두 실바가 계약 기간이 끝나는 올여름 팀을 떠난다고 발표했다. 2017년 모나코에서 이적해온 실바는 9시즌 동안 공식전 451경기에 출전해 76골 77도움을 기록하며 펩 과르디올라 체제의 핵심 미드필더로 '맨시티 왕조'를 구축했다.
포르투갈 출신인 실바는 맨시티 유니폼을 입고 프리미어리그 6회, UEFA 챔피언스리그 1회, FA컵 2회, 리그컵 5회, 커뮤니티 실드 3회, FIFA 클럽 월드컵 1회, UEFA 슈퍼컵 1회까지 총 19개의 메이저 트로피를 들어 올렸다. 맨시티는 성명을 통해 "실바는 구단 역사상 가장 뛰어나고 사랑받는 선수 중 한 명으로 기억될 것"이라며 공을 치하했다.
올 시즌 그는 주장 완장을 차고 카라바오컵 결승에서 아스널을 꺾는 우승 행진에도 힘을 보탰다. 맨시티는 현재 아스널과 프리미어리그 우승 경쟁을 벌이고 있으며 FA컵까지 노리면서 '국내 더블'을 향해 뛰고 있다.
실바는 SNS를 통해 "9년 전 한 소년으로서 인생에서 성공하고 위대한 것들을 이루고 싶은 꿈을 좇아 이곳에 왔다"며 "하지만 이 도시와 구단은 내가 바랐던 것보다 훨씬 더 많은 것을 내게 안겨줬다"고 적었다. 이어 "선수로 이곳에 왔지만, 이제는 여러분과 같은 한 명의 팬으로 이곳을 떠난다. 평생 맨시티를 응원할 것"이라고 남겼다.
계약 만료와 함께 자유계약(FA)으로 떠나는 그는 스페인, 프랑스, MLS, 사우디 프로리그 등 여러 리그의 관심을 받고 있는 것으로 전해진다. 수년간 이어진 바르셀로나 이적설도 여전히 유효하다. 구체적인 다음 행선지는 시즌 종료 후 공개될 전망이다.
맨시티는 오는 20일 홈에서 아스널과 맞대결을 치르며 프리미어리그 우승 향방을 가를 분수령 경기를 앞두고 있다.
psoq1337@newspim.com