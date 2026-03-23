'오라일리 헤더 멀티골' 맨시티, 아스널 꺾고 카라바오컵 우승

과르디올라 통산 5회 우승... '최다 감독' 퍼거슨과 어깨 나란히

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 'EPL의 거함' 맨체스터 시티가 또 하나의 트로피를 보탰다. 니코 오라일리의 멀티골을 앞세워 아스널을 꺾고 통산 9번째 리그컵 정상에 올랐다.

맨시티는 23일(한국시간) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 카라바오컵 결승에서 아스널을 2-0으로 제압했다. 2020-2021시즌 이후 5년 만에 이 대회 우승을 되찾으며 통산 9회 우승으로 리그컵 최다 우승 기록을 다시 한 번 늘렸다. 아스널은 1992-1993시즌 이후 33년 만의 리그컵 우승을 노렸지만 웸블리의 높은 문턱을 넘지 못했다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=맨시티 선수들이 23일(한국시간) 아스널과의 카라바오컵 결승에서 승리한 뒤 우승 세리머니를 하고 있다. 2026.3.23 psoq1337@newspim.com

페프 과르디올라 맨시티 감독은 이번 우승으로 카라바오컵 통산 5회 우승을 달성하며 알렉스 퍼거슨 전 맨체스터 유나이티드 감독(4회)을 넘어 대회 최다 우승 사령탑에 올랐다. 과르디올라는 "아스널의 초반 압박에 어려움을 겪었지만, 이후 세컨드 볼 싸움에서 우위를 점하며 흐름을 되찾았다"며 "지난 10년 동안 다섯 번이나 이 대회에서 우승했다는 것은 선수들이 어떤 수준으로 경쟁하고 있는지를 보여준다"고 말했다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=과르디올라 맨시티 감독이 23일(한국시간) 아스널과의 카라바오컵 결승에서 승리한 뒤 자신의 딸과 기쁨을 나누고 있다. 2026.3.23 psoq1337@newspim.com

전반은 0-0으로 마친 승부는 후반에 갈렸다. 후반 15분 오른쪽에서 라얀 셰르키가 올린 크로스를 아스널 골키퍼 케파 아리사발라가가 제대로 처리하지 못하며 공이 손을 스쳐 뒤로 흘렀고, 문전으로 파고든 오라일리가 헤더로 마무리해 선제골을 만들었다. 케파를 결승전 선발 골키퍼로 택한 미켈 아르테타 감독의 선택이 실점으로 이어진 순간이었다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오라일리가 23일(한국시간) 아스널과의 카라바오컵 결승에서 자신의 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.3.23 psoq1337@newspim.com

기세를 탄 맨시티는 곧바로 추가골을 만들었다. 4분 뒤 마테우스 누네스가 왼쪽에서 올린 크로스를 다시 한 번 오라일리가 머리로 연결해 골망을 흔들었다. 수비 사이 공간을 파고드는 움직임과 타점 높은 헤더가 연이어 성공했다.

아스널도 반격에 나섰다. 후반 교체로 들어온 리카르도 칼라피오리가 강력한 슈팅으로 골대를 강타했다. 가브리엘 제주스의 헤더 또한 크로스바를 맞고 나오는 등 여러 차례 찬스를 만들었으나 트래포드의 선방과 골대 불운이가 겹치면서 끝내 득점에는 실패했다.

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