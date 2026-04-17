상미당홀딩스, 준법경영 내재화 속도

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지난 16일 양재동 사옥서 '컴플라이언스 컨퍼런스' 개최

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 상미당홀딩스가 전사적인 준법 문화 확산을 위해 '컴플라이언스 컨퍼런스'를 열고 계열사별 준법경영 체계 점검에 나섰다.

지주사 체제 전환 이후 공정거래 자율준수 프로그램(CP)과 컴플라이언스 시스템을 재정비해 경영 전반에 내재화하겠다는 전략이다.

지난 16일 서울 서초구 양재동 상미당홀딩스 사옥에서 열린 '컴플라이언스 리더십 컨퍼런스'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진은 앞줄 왼쪽부터 박성호 섹타나인 대표이사, 박보영 컴플라이언스위원회 위원장, 도세호 상미당홀딩스 대표이사, 정인호 삼립 대표이사, 윤진 GFS 대표이사. [사진=상미당홀딩스 제공]

상미당홀딩스는 전날 전사적인 준법 문화 확산을 위해 '컴플라이언스 컨퍼런스'를 개최했다고 17일 밝혔다. 이번 컨퍼런스는 지주회사 체제 전환 이후 계열사별 공정거래 자율준수 프로그램(CP)과 컴플라이언스 시스템의 구축ㆍ운영 현황을 종합적으로 점검하고, 준법 경영 체계를 보다 효과적으로 정착시키기 위해 마련됐다.

전날 서울 양재동 사옥에서 열린 행사에는 도세호 대표와 박보영 컴플라이언스위원장, 파리크라상·삼립 등 주요 계열사 임직원 130여 명이 참석했다. 행사에서는 지난해 컴플라이언스 운영 성과를 공유하고, 외부 전문가 교육과 함께 계열사별 맞춤형 관리 방안이 논의됐다.

박보영 컴플라이언스 위원장은 "예방 중심의 리스크 관리, 의사결정의 투명성 제고, 준법문화 정착은 책임 있는 경영을 위해 매우 중요한 과제"라며, "독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 준법경영 체계가 충실히 운영될 수 있도록 역할을 다하겠다"고 말했다.

상미당홀딩스는 미국 법무부의 기업 컴플라이언스 평가 기준(ECCP)을 도입해 각 사 운영 체계를 점검하고 개선 과제를 단계적으로 이행 중이다. 공정거래 CP 도입과 준법경영 선포에 이어 핫라인 제보 시스템과 뉴스레터 운영 등 내부 통제도 강화했다.

도 대표는 "글로벌 기준에 부합하는 컴플라이언스 체계 구축이 필수"라며 "준법이 일상적인 경영 문화로 자리잡도록 하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com