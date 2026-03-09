삼립, 각자대표 체제로 경영 쇄신…도세호·정인호 투톱 리더십 구축

상미당홀딩스 도세호·농심켈로그 정인호 대표 내정…26일 주총서 공식 선임

생산 안전 강화와 해외 사업 확대 동시에 추진…"신뢰받는 기업으로 도약"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼립은 9일 이사회를 열고 도세호 상미당홀딩스 대표와 정인호 농심켈로그 대표를 각자 대표이사로 내정했다. 두 인사는 오는 26일 열리는 정기 주주총회를 거쳐 공식 선임될 예정이다.

이번 인사는 새로운 리더십을 기반으로 경영 쇄신을 추진하고 글로벌 사업 확대와 경쟁력 강화를 통해 기업 신뢰도를 높이기 위한 조치다. 삼립은 안전경영과 글로벌 사업이라는 두 축을 중심으로 조직 전반의 체질 개선과 성장 전략을 동시에 추진한다는 계획이다.

도세호 각자 대표이사. [사진=삼립 제공]

도세호 대표는 안전경영과 노사 상생 분야 전문가로 평가받는 인물로, 제조 현장과 노사 협력 분야에서의 경험을 바탕으로 생산 체계 재정비와 안전경영 강화를 담당한다. 삼립은 도 대표가 현장 중심의 안전 문화를 정착시키고 생산 운영 체계를 안정적으로 강화하는 역할을 맡게 될 것으로 기대하고 있다.

정인호 각자 대표이사. [사진=삼립 제공]

정인호 대표는 글로벌 식품기업 켈라노바(구 켈로그)의 한국 법인인 농심켈로그와 홍콩·대만 지역을 총괄하며 전략과 영업을 담당해 온 글로벌 경영 전문가다. 삼립은 정 대표의 합류를 통해 해외 사업 확대와 글로벌 스탠다드에 부합하는 선진 경영 체계를 구축할 방침이다.

삼립 관계자는 "최근 경영 환경 변화를 엄중히 인식하고 생산 현장과 경영 전반에 걸친 변화와 혁신을 추진하기 위한 인사"라며 "안전과 글로벌 사업 강화라는 두 축을 중심으로 경쟁력을 높이고 미래 성장 기반을 공고히 하겠다"고 말했다.

