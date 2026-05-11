베선트 美재무, 13일 한국 방문..."中허리펑 부총리와 회담 위해"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미중 정상회담(14~15일)을 앞두고 양국 무역 협상 고위급 대표들이 13일 서울에서 사전 회동을 갖는다.

스콧 베선트 미 재무장관은 10일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 도널드 트럼프 미국 대통령의 베이징 방문에 앞서 일본과 한국을 잇따라 방문할 계획이라고 밝혔다.

그는 12일 도쿄에서 다카이치 사나에 일본 총리, 가타야마 사쓰키 재무상 등과 미일 경제 관계를 논의하고, 13일에는 서울에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 회담한다고 밝혔다. 베이징이 아닌 서울에서 미중 정상회담 사전 조율 회동이 이뤄지는 셈이다.

중국 상무부도 허 부총리가 12~13일 한국을 방문해 미국 측과 경제·무역 협상을 진행한다고 확인했다. 상무부는 "양측은 부산 정상회담과 여러 차례 통화에서 이룬 공감대를 바탕으로 상호 관심의 경제·무역 문제를 논의할 것"이라고 밝혔다.

베선트 장관의 방한 기간 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과의 별도 회동 여부는 알려지지 않았다.

지난해 5월 10일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 미중 양자 회담 도중 악수를 나누는 스콧 베선트 미국 재무장관(왼쪽)과 허리펑 중국 국무원 부총리(오른쪽). [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com