노랑풍선, '부산 출발 또 만나 대만' 기획전 진행

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 17일 부산 출발 대만 기획전 '또 만나 대만'을 선보였다.
- 고객 취향에 맞춰 노팁·노옵션부터 101타워 포함 상품 등 다양하게 구성했다.
- 대만 주요 관광지와 야시장·천등 체험·대표 먹거리를 모두 담아 만족도를 높인다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행사 노랑풍선이 부산에서 출발하는 대만 기획전 '또 만나 대만'을 선보인다고 17일 밝혔다.
이번 기획전은 고객 취향에 맞춰 여행 스타일을 선택할 수 있도록 구성했다. 노팁과 노옵션을 기본으로 하는 상품부터 노팁·노옵션·노쇼핑을 모두 포함한 상품, 101타워를 포함한 상품 등 다양한 형태로 마련돼 있다. 이를 통해 불필요한 일정 부담을 줄이고 자유로운 여행을 즐길 수 있도록 했다.
회사에 따르면 여행 일정에는 대만의 주요 관광지들이 포함된다. 타이베이의 랜드마크인 타이베이 101 전망대, 독특한 해안 지형으로 유명한 야류 해양 국립공원, 대만의 옛 정취를 느낄 수 있는 지우펀 옛거리, 중국 황실 유물을 소장한 국립고궁박물관 등을 둘러본다.
대만 특유의 문화 체험도 포함됐다. 타이베이의 대표 야시장인 랴오허 야시장에서 길거리 음식을 맛보고, 스펀 천등 날리기 체험을 통해 소원을 적은 천등을 하늘로 띄울 수 있다. 이 외에도 바다와 강이 만나는 단수이 옛거리, 젊은 층의 문화와 쇼핑을 즐길 수 있는 서문정 거리 등을 방문한다.
먹거리도 다양하게 준비됐다. 딤섬, 샤브샤브, 우육면 등 대만을 대표하는 음식은 물론 망고빙수, 버블티 등 현지 인기 메뉴를 맛볼 수 있다.
노랑풍선 관계자는 "이번 부산 출발 대만 기획전은 고객들이 여행 스타일에 따라 선택할 수 있도록 다양한 옵션을 마련한 것이 특징"이라며 "대만의 대표 관광지와 먹거리, 체험 요소를 모두 담아 처음 대만을 방문하는 고객은 물론 재방문 고객들에게도 만족도 높은 여행이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.
nylee54@newspim.com