김산 무안군수 예비후보에 김대중·민형배 잇단 응원 행보

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남악 영어도서관·항공특성화고 설립 등 교육현안 제안

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 6·3 전국동시지방선거 전남 무안군수에 출마한 김산 예비후보 선거사무소에 전남·광주 통합특별시 유력 시장·교육감 주자인 민형배 후보와 김대중 예비후보가 잇따라 찾아 격려했다.

김대중 전남광주특별시통합교육감 예비후보는 16일 전남 무안군 삼향읍 김산 무안군수 예비후보 선거사무소를 방문해 격려와 응원의 뜻을 전하며 지역 교육혁신을 위한 공조 방안을 논의했다.

이날 만남에서 두 예비후보는 무안지역 교육격차 해소와 미래 인재육성을 위한 공동 추진과제에 의견을 나눴다.

김 산 예비후보는 교육 인프라 확충을 위해 남악신도시에 글로벌 역량 강화를 위한 '영어도서관 확대 신설'을 제안하며 부지 기부체납 의사를 밝혔다.

김대중 전남광주특별시통합교육감 예비후보가 16일 오후 전남 무안군 삼향읍 김산 무안군수 예비후보 선거사무소를 방문해 격려와 응원의 뜻을 전하며 기념 촬영을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.16 ej7648@newspim.com

이어 무안국제공항과 연계한 지역 전략산업 육성 차원에서 '항공특성화고등학교 신설'을 공식 건의했다. 또한 도농 간 교육 불균형 해소를 위한 실질적 대책 마련도 공동 과제로 제시했다.

김대중 예비후보는 이러한 제안에 깊이 공감하며 "무안이 미래교육 혁신의 거점이자 전남광주특별시 통합 후 새로운 교육 허브로 발전할 수 있을 것"이라고 강조했다.

그는 "무안공항 활성화와 연계하면 항공특성화고 설립 등 제안된 정책을 현실화할 수 있다"며 공동 추진 의사를 밝혔다.

김산 예비후보는 "이번 논의가 지역 교육환경을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "제안한 세 가지 과제는 반드시 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

두 예비후보는 이번 만남을 계기로 무안의 교육환경 개선과 청소년 교육기회 확대를 위해 지속적으로 협력하기로 뜻을 모았다.

한편 전날에는 민형배 더불어민주당 전남·광주 통합시장 후보가 김산 예비후보 선거사무소를 방문해 응원과 격려의 뜻을 전했다.

ej7648@newspim.com