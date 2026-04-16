김산 "무안 단일화, 권력 야합이자 민심 왜곡"

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"나광국·최옥수·류춘오 연대, 권력욕 기반 패거리 정치"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김산 무안군수 예비후보가 16일 나광국·최옥수·류춘오 예비후보 간 단일화를 '정치적 야합'과 '이익 카르텔'로 규정하고 강하게 비판했다.

김 예비후보는 이날 보도자료를 내고 "이번 단일화는 무안의 발전을 위한 정책 연대가 아니라 '김산 저지'를 위한 사적 원한과 권력욕의 산물"이라며 "이는 민주당 경선제의 취지를 훼손하는 정치적 폭거"라고 주장했다.

김산 전남 무안군수 예비후보. [사진=조은정 기자]

그는 "세 후보는 경선 과정에서 상호 비난을 주고받다가 당선만을 목적으로 손을 잡았다"며 "군민의 선택권을 침해하고 민심을 왜곡하는 권력 나눠먹기"라고 지적했다.

또한 "이익연대는 혁신이 아닌 논공행상으로 귀결될 것"이라며 "무안 행정은 실험의 장이 아니며, 오직 지방권력 장악을 위한 끼리끼리 정치로는 미래 100년을 담보할 수 없다"고 밝혔다.

김 후보는 이어 "반(反) 김산 연대라는 이름으로 군민에게 단일 후보를 강요하는 오만한 정치 가스라이팅을 멈춰야 한다"고 강조했다.

그는 "저를 흔드는 것은 '야합의 힘'이지만 저는 군민의 힘을 믿고 꿋꿋이 나아가겠다"며 "10만 군민과 함께 하는 진정한 민심 단일화로 승리하겠다. 무안의 자존심을 지켜달라"고 호소했다.

한편 더불어민주당 전남도당은 전날 발표한 7개 시·군 기초단체장 경선 결과에서 무안군수 경선 결선에 김산 후보와 나광국 후보가 맞붙게 됐으며 구체적인 일정은 추후 공지될 예정이다.

ej7648@newspim.com