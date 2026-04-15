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수원시 캐릭터 '수원이' 청년 상인들과 손잡고 골목상권 활성화 나서

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  • 수원특례시가 15일 수원여대와 청년상인회와 수원이 캐릭터 활용 상생 협약을 체결했다.
  • 수원시는 수원이 사용 승인하고 홍보하며, 여대는 굿즈 개발하고 상인회는 매장 판매 공간 제공한다.
  • 협약으로 골목상권 활성화 기대하며 4월부터 굿즈 전시 판매 시작한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일 수원여자대학교, 수원청년상인회와 '수원이 캐릭터를 활용한 민·관·학 지역 상생 협력사업 업무협약' 체결

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시 대표 캐릭터 '수원이'가 수원 청년 상인들과 손잡고 골목상권 활성화에 나선다.

업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원특례시는 15일 시청 상황실에서 수원여자대학교, 수원청년상인회와 '수원이 캐릭터를 활용한 민·관·학 지역 상생 협력사업 업무협약'을 체결하고, 협력을 약속했다고 밝혔다.

협약에 따라 수원시는 수원이 캐릭터 사용을 승인하고 수원이를 대내외에 홍보한다. 수원여대는 트렌드를 반영해 수원이 캐릭터 굿즈를 기획‧개발하고, 청년상인회는 회원들이 운영하는 매장에 수원이 굿즈 전시‧판매 공간을 제공한다.

수원시는 수원이 캐릭터 지식재산권(IP)을 민간에 개방해 청년 상인들이 추가 비용 없이 수원이를 차별화된 마케팅 도구로 활용하도록 뒷받침한다. 수원여대 디자인학과 학생들은 실무형 교육의 하나로 수원이 굿즈 개발에 참여하고 수원청년상인회 소속 16개 업체는 매장 내에 '수원이 굿즈존'을 운영하며 고객들에게 수원이를 알린다.

수원시는 이번 협약으로 수원이의 브랜드 가치가 높아지고 지역 대학의 창의적인 디자인 역량과 청년 상인들의 현장성 결합으로 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 수원시는 4월 중에 청년상인회 매장에서 수원이 캐릭터 굿즈 전시·판매를 시작하고, 6월까지 신규 상품 라인업을 확정해 하반기부터 본격적으로 상생 모델 확산에 나설 예정이다.

이날 협약식에는 이재준 수원특례시장과 수원여자대학교 이난경 총장, 수원청년상인회 정지영 회장과 회원들이 참석했다.

이재준 시장은 "수원여대의 전문성, 청년 상인들이 열정이 결합돼 수원이가 널리 알려지는 계기가 될 것"이라며 "상생 협약에 동참해 주신 수원여대와 청년 상인들에게 감사드린다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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