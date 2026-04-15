"중동戰 주의보"…포스코이앤씨, 발주처에 '공사비·공기 리스크' 사전 고지

시행사에 '건설환경 악화 리스크 보고' 공문

"대체 공급원 확보 난항"

치솟는 건설공사비 지수에 업계 '긴장'

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지정학적 리스크로 인한 글로벌 공급망 교란이 건설업계를 덮치면서 주요 건설사의 위기감이 고조되고 있다.

포스코이앤씨 송도사옥 전경 [사진=포스코이앤씨]

15일 건설업계에 따르면 포스코이앤씨는 최근 자사가 시공 중인 일부 사업장의 시행사 측에 '미-이란 전쟁 등 건설환경 악화로 인한 공기 지연 및 원가 상승 리스크 보고'라는 제목의 공문을 발송했다. 중동 분쟁으로 인해 향후 건설 현장에서 불거질 수 있는 다방면의 문제들을 사전에 공유하기 위한 조치다.

포스코이앤씨는 해당 문서를 통해 "공급망 교란으로 인해 건설 현장 전반에 걸쳐 심각한 자재 수급 불균형과 가격 급등 현상이 나타나고 있다"며 "이는 당사를 비롯해 그 누구도 예측하기 어려운 대외적 변수이자 통제 범위를 벗어난 사안"이라고 진단했다.

구체적인 자재난 상황도 상세히 담겼다. 이 문서엔 "협력사들이 국제유가 및 환율 급등, 운송비 인상, 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 나프타를 비롯한 핵심 원자재 수급에 어려움을 토로하며 단가 인상을 통보해 오고 있다"며 "레미콘 혼화제와 철골 강판, 후판 등 주요 자재의 공급이 이미 지연되고 있으며, 전 세계적인 수급난 탓에 마땅한 대체 공급원을 찾기도 힘든 실정"이라는 내용이 담겼다.

자재 협력사 측에서 전쟁이 장기화할 경우 납품 중단이 불가피하다는 강경한 입장을 전해온 만큼, 사태가 길어지면 파장을 입는 자재의 종류 역시 더욱 늘어날 가능성이 크다는 점도 포함됐다.

회사 측은 이번 공문이 당장의 공사비 증액 요구로 직결되는 것은 아니라고 선을 그었다. 포스코이앤씨 관계자는 "지금 당장 구체적인 공사비 인상 등을 요청하는 단계는 아니다"라며 "당면한 악재와 향후 현실화할 수 있는 현장 리스크를 발주처에 미리 안내하는 차원"이라고 설명했다.

건설업계 전반으로 눈을 돌리면 중동 사태가 촉발한 자재난의 여파는 이미 곳곳에서 감지되고 있다. 앞서 현대건설 역시 지난달 서울 은평구 대조1구역 재개발정비조합에 중동 전쟁에 따른 원자재 공급 차질 및 가격 상승을 이유로 추가 공사비 반영을 요청하는 공문을 보낸 바 있다.

전반적인 건설 물가도 고공행진을 거듭하며 업계의 시름을 깊게 하고 있다. 한국건설기술연구원에 따르면 건설공사비지수는 최근 6개월 연속 오름세를 보이며 지난 2월 기준 133.69를 기록, 역대 최고치를 다시 한번 갈아치웠다.

chulsoofriend@newspim.com