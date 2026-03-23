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"유가 20% 오르면 토목공종 원가 7% ↑…건설 수주에도 악영향"

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대한건설정책연구원 보고서 분석
중동 위기 장기화 우려
건설산업 덮친 원가 상승·수요 감소 위기
정부 유가보조금 확대 요구
업계 상생방안 모색해야

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 중동 지역의 군사적 충돌이 전면전으로 번지면서 국내 건설업계의 공급망과 수익성에 적신호가 켜졌다. 원가 상승에 더해 금리 인상으로 인한 주택 경기 침체와 중동발 해외 수주 중단까지 겹친 양상이다.

글로벌 유가 동향 및 원/달러 환율 동향 [자료=대한건설정책연구원]

23일 대한건설정책연구원(이하 '건정연')은 '중동 위기가 한국의 건설산업에 미치는 영향' 보고서에서 이 같이 밝혔다.

지난달 28일 미국과 이스라엘은 이란의 핵 시설 저지와 정권교체를 목표로 선제적 공습을 실시했으며, 작전 과정에서 이란 최고지도자 알리 하메네이가 사망했다. 이에 맞선 이란 혁명수비대는 이스라엘 주요 도시와 중동 내 미군기지를 향해 미사일 공격을 감행했다. 여기에 그치지 않고 호르무즈 해협의 봉쇄와 UAE·바레인·쿠웨이트·사우디 등 인근 걸프 국가들에 대한 보복 공격을 지속 중이다.

우크라이나 전쟁으로 인한 러시아 원유 규제는 유가의 상승을 야기했으나, 원유의 유통 자체는 우회 수출 등을 통해 큰 문제가 없었다. 그러나 중동위기와 한국의 고유가, 고환율, 고금리를 유발하는 미국-이란 전쟁은 한국에게 우크라이나 전쟁보다 심각한 위협이다. 원유의 생산은 물론 유통의 문제가 복합적으로 작용하고 있으며, 특히 중동 지역의 석유에 대한 의존도가 높은 동아시아 국가들은 우크라이나 전쟁보다 더 큰 타격을 받고 있다.

가장 큰 위협요인은 유가다. 두바이유는 전쟁 이전인 2월 27일 71.2달러에서 3월 13일 145.5달러로 두 배 이상 급증했고, 브렌트유와 서부텍사스유도 40% 이상 증가해 100달러 수준에 이른다. 2월 말 1450원대 이하였던 환율 역시 3월 23일 현재 1510원을 기록해 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고치를 갱신했다.

유가와 환율이 급등하자 물가 상승의 압박이 심해지며 세계 각국의 금리는 상승 추세를 기록하고 있다. 한국의 국채(3년물) 수익률 역시 3.04%에서 3.42% 수준으로 0.38%포인트(p) 상승했다. 

업계에선 중동 위기 장기화 시 건설산업 공급과 수요 타격이 불가피하다는 지적이 나온다. 공급 측면에서는 건설장비유류비, 자재생산단가, 이자비용 증가로 수익성 악화가 불가피하다. 유가에 가장 크게 영향을 받는 원가 요인은 건설중장비에 활용되는 유류비로, 기계경비의 30% 수준을 차지하고 있다. 기계경비 비중이 5% 정도인 주태과 달리 토목공종의 경우 15%에 달한다.

기계경비 이외에도 윤활유 및 아스팔트 계열의 석유화학제품 비용은 오를 것으로 보인다. 건축공종 역시 철근과 시멘트 가격이 뛰면서 원가가 상승할 수밖에 없다. 결과적으로 유가가 20%만 상승해도 토목공종 원가는 7%, 건축공종은 4%만큼 오른다.

김태준 건정연 연구위원은 "현금흐름의 갭(차이)이 발생할 수밖에 없는 건설 프로젝트의 특성을 고려하면, 이자비용 상승도 건설업체의 수익성에 악영향을 줄 것"이라며 "중동 위기가 장기화돼 과거 석유파동에 준하는 사태가 발생할 경우 정상적인 공급이 어려워질 전망"이라고 말했다.

금리 인상으로 민간 프로젝트 및 주택구매 수요가 줄며 해외수주도 난항에 빠질 수 있다. 금리 인하는커녕 중장기 금리는 오히려 상승하고 있어, 현재 상황을 고려하면 건설 프로젝트의 매력도는 저하될 것이란 시선이 지배적이다.

김 연구위원은 "주택담보대출 금리 또한 기준금리인 금융채 수익률 인상과 연동돼 상승할 것"이라며 "내수시장에서 민간 프로젝트의 발주 감소 및 주택경기 침체 심화로 건설경기의 침체는 장기화될 것으로 보인다"고 설명했다. 내수시장의 대안인 해외수주 또한 30%를 차지하는 중동시장의 발주가 중단된 상태다. 위기 이후에도 인프라 투자 우선순위가 안보투자에 밀려 회복에 상당 기간이 소요될 것이란 예측이 고개를 든다.

전문가들은 건설사와 정부 차원의 각기 다른 대책이 필요하다고 제언한다. 먼저 건설사는 공급망관리 고도화 및 사업성 평가에 신중해야 하고, 정부는 유가 안정화와 공정거래 강화를 추진해야 한다는 의견이다.

김 연구위원은 "건설업계의 경우 확정된 공사에 대해 핵심 자재의 조기계약(선구매) 또는 가격 고정계약 등을 통해 원가상승 리스크를 통제하고, 장비투입 계획 고도화로 유류비 증가에 대응해야 한다"며 "신규사업을 할 때는 원가상승을 고려한 수익성 재검토를 시행하는 한편 기존에 계약한 공사에 대해 물가 변동에 따른 공사비를 반영해야 한다"고 내다봤다.

정부 차원에선 영업용 유가안정화 정책과 건설산업 공급사슬에의 공정성 강화가 필수적이다. 국내 유가는 석유판매가격 최고가 제도를 시행한 이후 안정세를 보이고 있으나, 중동위기가 장기화될 경우 상승이 불가피한 상황이다. 건설기계 및 운송차량 등을 생업으로 하는 종사자들은 유가 상승으로 큰 피해에 직면해 있다.

김 연구위원은 "이를 방지하기 위해 영업용 차량을 대상으로 유가보조금을 확대하는 정책을 시행해야 한다"며 "이밖에 건설 자재업체, 건설 장비업체, 시공업체로 구성된 공급망 생태계가 상생할 수 있도록 건설산업 공급망 전반의 원가관리 및 업계 간 상생협의를 모색해야 한다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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