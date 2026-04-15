'부산행' 정청래 "전재수, 부산 중흥의 꿈을 현실로 만들 부산시장 후보"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정청래 대표, 부산 현장 최고위서 '정치검찰' 비판도

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 15일 부산 동구 부산항 국제전시컨벤션센터에서 현장 최고위원회의를 열고 6·3 지방선거 승리와 윤석열 전 정권의 국가 폭력 진상 규명을 다짐했다.

정청래 대표는 모두발언에서 "부산은 대한민국 근대화를 이끈 중심 도시였고 6·25 전쟁의 마지막 보루였다"며 "이제 부산은 떠나가는 도시가 아니라 다시 찾는 도시로 우뚝 설 것"이라고 강조했다.

정청래 더불어민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

정 대표는 "5극 3특의 부상 속에서 부울경 메가시티를 완성할 수 있는 찬스가 왔다"며 "민주당은 2021년 가덕도 신공항 특별법을 제정했고, 해양수산부 부산 이전 등 부산에 약속한 것들을 착착 이행할 준비가 되어 있다"고 밝혔다.

이어 "노무현 대통령의 못다 이룬 꿈을 이재명 정부가 바통을 이어받아 현실로 만들어가고 있다"며 "부산 중흥의 꿈을 현실로 만들 사람은 전재수 민주당 부산시장 후보"라고 말했다.

정 대표는 "2035년 가덕도 신공항 개항을 위해 올해 6889억 원의 예산이 투입됐다"며 "해사법원 설치, 해운 대기업 HMM 부산 이전, 동남권 투자공사 설립 등 부산의 실질적인 발전을 전재수 후보가 약속했고 반드시 실현할 것"이라고 강조했다.

또한 "다가오는 북극항로 시대에 부산은 세계 물류의 새로운 중심이 될 것"이라며 "AI와 디지털 기술을 접목한 스마트한 첨단 해양산업으로 청년들이 돌아오는 도시로 만들겠다"고 약속했다.

정 대표는 전날 국회에서 열린 조작 기소 국조 특위 청문회를 언급하며 "박상윤 검사가 또 한 번 증인 선서를 거부하며 오만한 정치 검찰의 민낯을 보여주었다"고 비판했다.

그는 "야당 탄압, 정적 제거, 이재명 죽이기에 국가 폭력 범죄가 정말 횡행했다는 것을 눈으로 확인했다"며 "정치 검찰은 정치 검찰을 넘어서 정치 깡패 수준이었다"고 지적했다.

이어 "이런 정치 검찰이 다시는 이 땅에 발붙이지 못하도록 철저하게 국정조사를 통해 진실을 밝혀내고, 특검을 통해 반드시 사법처리될 수 있도록 하겠다"며 "내란과의 전쟁은 아직도 끝나지 않았다"고 강조했다.

정 대표는 16일 세월호 참사 12주기를 앞두고 "이재명 대통령께서는 취임 이후 참사 유가족들과 만나 국가의 책임을 인정하며 공식 사과했고 재발 방지를 위한 생명안전기본법 제정 추진을 약속하셨다"고 밝혔다.

그는 "민주당이 책임지고 빠른 시간 안에 생명안전기본법을 통과시키도록 최선의 노력을 다하겠다"며 "세월호 참사의 완전한 진상 규명과 책임자 처벌도 끝까지 챙기겠다"고 다짐했다.

정 대표는 추가발언을 통해 "어제 광주전남·전남광주통합특별시장 민주당 후보로 민형배 의원이 당선됐다"며 "오늘은 충남도지사 후보가 발표될 예정이고 이어서 세종, 제주도는 16일, 18일로 일정을 마무리하게 된다"고 설명했다.

그는 "국회의원 재보궐 선거는 전략공천이 원칙이고 전 지역에서 공천한다"며 "무엇보다 우선인 것은 승리에 대한 가능성, 당선 가능성이 기준이 될 수밖에 없다"고 강조했다.

또한 "이번 주 금요일 인재 영입 1호 발표부터 시작해서 국회의원 재보궐 선거 민주당 공천자도 확정할 예정"이라며 "중앙당 전체 공약 발표도 조만간 예정돼 있다"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com