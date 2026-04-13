정청래, 李 이스라엘 메시지에 "한국, 자주 입장 천명할 지위...강력 지지"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표가 13일 이재명 대통령의 이스라엘 발언을 강력히 지지했다.
- 대한민국 외교가 정쟁 대상이 되지 말아야 한다며 비판자들에게 유감을 표했다.
- 이 대통령 발언이 세계 평화와 인간 존엄성을 천명한 역사적 외교라고 평가했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 13일 이재명 대통령의 '이스라엘' 발언과 관련해 "이 대통령의 세계 평화와 인간의 존엄성에 대한 입장을 강력히 지지한다"고 밝혔다.
정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대한민국 외교가 정쟁의 대상이 되어서는 안 된다"며 "이 대통령의 발언을 왈가왈부한 사람들에게는 유감스럽다"고 했다.
정 대표는 "교황도 '이란 국민 전체에 대한 위협은 용납 불가', '민간 시설 공격을 국제법 위반'이라는 입장을 표명했다"며 "이제 우리도 세계 평화에 대한 우리의 자주적 입장을 천명할 지위에 올라섰다"고 말했다.
그러면서 "대한민국 외교사에 한 획을 그은 대통령의 입장을 강력히 지지한다"고 했다.
정 대표의 이 같은 발언은 지난 10일 이 대통령이 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 영상을 자신의 X(엑스, 구 트위터)에 공유하면서 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 쓴 데 따른 것이다.
해당 영상이 2024년 9월 자인 것으로 알려지며 시점 논란이 불거졌고, 이 대통령은 재차 글을 올리며 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"고 적었다.
그러자 이스라엘 외무부는 11일(현지시각) 엑스를 통해 "2024년 사건을 현재 일처럼 왜곡해 제시했다"며 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다. 이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"며 반발했다.
이에 외교부도 엑스에 "이 대통령이 특정 사안에 대한 의견이 아닌 보편적 인권에 대한 신념을 표명한 글의 의도를 잘못 이해하고 이를 반박한 것에 대해 유감"이라는 입장을 밝히며 외교 갈등으로도 전개되는 양상이다.
이후 이 대통령은 12일 엑스에 "각국의 주권과 보편적 인권은 존중돼야 하고, 침략적 전쟁은 부인된다. 그게 우리 헌법정신이자 국제적 상식", "역지사지는 개인만이 아니라 국가관계에도 적용된다", "내 생명과 재산만큼 남의 생명 재산도 귀하다. 존중해야 존중받는다"고 적으며 이스라엘에 재반박했다.
chogiza@newspim.com