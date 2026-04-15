박보영→이광수, 1500억 금괴 둘러싼 욕망의 전쟁…'골드랜드' 메인 포스터 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'가 1500억 금괴를 둘러싼 인물들의 욕망과 배신을 압축한 메인 포스터를 공개하며 강렬한 생존 스릴러의 서막을 알렸다.

공개된 메인 포스터는 다섯 캐릭터의 욕망이 팽팽하게 맞서며 시선을 압도한다. 1500억 금괴 앞에서 욕망의 얼굴을 드러낸 '김희주'(박보영), '우기'(김성철), '이도경'(이현욱), '김진만'(김희원), 그리고 '박이사'(이광수)까지, 대체불가 배우들의 강렬한 시선이 어둠을 가르는 금빛과 맞물려 압도적인 분위기를 완성한다. 특히, 포스터 하단에 자리한 욕망에 눈 뜨기 전 '김희주'의 모습은 쫓고 속이고 배신하는 인물들이 뒤엉킨 아수라장과 선명한 대비를 이루며, 예측 불가 전개에 대한 궁금증을 한층 끌어올린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '골드랜드' 메인 포스터. [사진=디즈니+] 2026.04.15 moonddo00@newspim.com↑⑴

우연히 밀수 조직의 1500억 금괴를 차지한 '김희주'를 중심으로, 손을 잡은 '우기', 연인이자 사건에 끌어들인 '이도경', 그의 정체에 다가서는 '김진만', 그리고 끝까지 추격하는 '박이사'까지 얽히고설킨 관계가 형성된다. 한 치 앞도 예측할 수 없는 전개와 끊임없는 선택의 딜레마 속에서 뒤바뀌는 이해관계는 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 기대감을 증폭시킨다. 각 캐릭터로 완벽 분해 강렬한 연기 변신을 선보일 배우들의 뜨거운 열연과 연기 시너지 역시 기대감을 높이는 요소로 이목을 집중시킨다.

박보영부터 이광수까지, 모든 인물의 욕망이 폭발하는 순간을 담은 '골드랜드'는 '1500억 금괴를 손에 넣는다면, 당신의 선택은 무엇인가?'라는 질문으로 시청자들을 깊은 몰입으로 이끌 예정이다. 디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 '희주'(박보영)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러로 오는 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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