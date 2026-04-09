1500억 금괴 앞 욕망 폭발…'골드랜드' 캐릭터 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'가 1500억 금괴를 둘러싼 5명의 캐릭터 포스터를 공개했다.
- 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 이광수 등 출연진들이 각기 다른 욕망을 드러내는 표정으로 긴장감을 조성한다.
- '골드랜드'는 29일부터 매주 2개 에피소드씩 총 10회 공개되는 금빛 욕망 생존 스릴러다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 1500억 금괴를 둘러싼 인간의 욕망이 본격적으로 모습을 드러낸다.
디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드' 가 각기 다른 욕망에 사로잡힌 인물들의 심리를 압축한 캐릭터 포스터를 공개하며, 예측 불가한 전개와 강렬한 서사를 예고했다.
공개된 캐릭터 포스터는 욕망의 민낯을 드러낸 다섯 인물의 각기 다른 시선과 팽팽한 긴장감으로 눈길을 사로잡는다. 욕망에 눈을 뜬 여자 '김희주'(박보영)는 금괴를 마주한 순간, 금빛에 일렁이는 눈빛과 흔들리는 표정으로 이전과는 완전히 달라진 변화를 드러낸다. 인생을 뒤바꿀 일확천금의 기회를 손에 쥔 '희주'의 선택이 어떤 방향으로 향할지 궁금증을 자아낸다.
이어 욕망 앞에 솔직한 남자 '우기'(김성철)는 금괴를 향한 노골적인 시선으로 숨길 수 없는 탐욕을 드러낸다. '희주'에게 금괴가 있다는 사실을 알아챈 뒤 위험한 동업을 제안한 '우기'는 예측 불가한 행보를 예고하며 극의 긴장감을 끌어올린다. 여기에 '김희주'의 연인이자 사건의 발단이 된 '이도경'(이현욱)은 감정을 드러내지 않는 서늘한 표정으로 시선을 사로잡는다. 연인인 '희주'를 위험으로 내몰면서까지 금괴를 향한 욕망의 베팅을 이어가는 '도경'과 '희주'의 관계가 어떤 변화를 맞이할지 궁금증을 더한다.
이와 함께 욕망에 담보 잡힌 남자 '김진만'(김희원)은 무심한 표정 속에서도 상황을 예의주시하는 듯한 시선으로, 욕망과 계산이 교차하는 내면을 드러낸다. 그의 감춰진 본심과 선택이 거대한 판 위에서 어떤 변수로 작용할지 호기심을 자극한다. 마지막으로 욕망을 쫓는 남자 '박이사'(이광수)는 번뜩이는 광기의 눈빛으로 금괴를 향한 집착을 드러내며 강렬한 존재감을 각인시킨다. 상황이 격해질수록 더욱 거칠어지는 그의 집요한 추격이 어떤 파장을 일으킬지 기대를 모은다.
'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 '희주(박보영)'가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 '금빛 욕망 생존 스릴러다. '우연히 1500억 금괴를 손에 넣게 된다면, 당신의 선택은 무엇인가?'라는 가장 위험한 질문을 던지며 전 세계 시청자들을 깊은 몰입으로 이끌 예정이다.
디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 오는 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com