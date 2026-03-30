박보영·이현욱·이광수 '골드랜드', 메인 예고편 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'가 1500억 금괴 앞에서 폭발하는 욕망과 예측불가의 서스펜스를 담은 메인 예고편을 공개했다.

범죄 장르에 첫 도전한 박보영의 독백으로 시작되는 메인 예고편은 1500억 금괴가 깨운 욕망과 인물들의 거센 충돌을 강렬하게 담아내며 단숨에 시선을 사로잡는다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 골드랜드 스틸컷. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

평범한 삶을 꿈꾸던 세관원 '김희주'(박보영)는 항공사 부기장이자 연인 '이도경'(이현욱)의 부탁으로 밀수 조직의 관을 보안검색에서 통과시키며 거대한 불법 금괴 밀수 사건에 휘말린다. 밀수 조직과 '이도경'마저 그 안의 존재를 모르는 가운데 관 속 금괴를 확인한 '김희주'는 자신도 모르게 숨겨져 있던 욕망을 마주하게 되고 점점 돌이킬 수 없는 선택의 길로 들어선다. 한편, 관을 빼돌린 '김희주'를 쫓는 조직의 간부 '박이사'(이광수)는 피도 눈물도 없는 무자비한 추격을 시작하며 숨 막히는 전개를 예고한다.

금괴를 갖고 살아남기 위해 결국 총까지 손에 쥔 '김희주'. 그 총구는 금괴의 존재를 가장 먼저 알아챈 '우기'(김성철)를 향한다. 어린 시절 인연으로 친근하게 다가온 대부 업체 직원 '우기'는 동업을 제안하지만, 동맹과 배신 사이를 오가는 종잡을 수 없는 행동으로 긴장감을 더한다. 여기에 1500억 금괴의 존재를 알게 된 호텔 카지노 골드랜드와 유착된 비리 경찰 '김진만'(김희원)과 '박이사'까지 가세하며 금괴를 차지하기 위한 인물들의 욕망과 이해관계가 충돌하고, 공조와 배신이 거듭되는 위험한 판이 시작된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 골드랜드 스틸컷. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

특히, "어차피 누구의 것도 아니면, 왜 내가 가지면 안 되는 건데?" 라는 '김희주'의 대사는 욕망을 선택한 인물의 위험한 결심을 드러내며 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 이어 "죽여"라는 말을 내뱉는 박보영의 싸늘하게 돌변한 눈빛은 돌이킬 수 없는 길을 선택한 '김희주'의 변화를 강렬하게 보여주며 충격을 안긴다. 욕망에 잠식된 인물들의 선택이 이어지는 가운데, 탐욕과 배신이 뒤엉킨 이야기는 예측할 수 없는 서스펜스를 예고하며 '골드랜드'를 향한 궁금증을 증폭시킨다.

밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 '희주'(박보영)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러 '골드랜드'는 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 이광수 등 믿고 보는 배우들이 각기 다른 욕망의 민낯을 드러낸다. 밀도 높은 캐릭터 플레이와 배우들의 강렬한 연기 시너지는 '우연히 1500억 금괴를 손에 넣게 된다면, 당신의 선택은 무엇인가?'라는 가장 위험한 질문을 던지며 전 세계 시청자들을 깊은 몰입으로 이끌 예정이다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 4월 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com