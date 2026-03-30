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박보영·이현욱·이광수 '골드랜드', 메인 예고편 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'가 1500억 금괴 앞에서 폭발하는 욕망과 예측불가의 서스펜스를 담은 메인 예고편을 공개했다.

범죄 장르에 첫 도전한 박보영의 독백으로 시작되는 메인 예고편은 1500억 금괴가 깨운 욕망과 인물들의 거센 충돌을 강렬하게 담아내며 단숨에 시선을 사로잡는다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 골드랜드 스틸컷. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

평범한 삶을 꿈꾸던 세관원 '김희주'(박보영)는 항공사 부기장이자 연인 '이도경'(이현욱)의 부탁으로 밀수 조직의 관을 보안검색에서 통과시키며 거대한 불법 금괴 밀수 사건에 휘말린다. 밀수 조직과 '이도경'마저 그 안의 존재를 모르는 가운데 관 속 금괴를 확인한 '김희주'는 자신도 모르게 숨겨져 있던 욕망을 마주하게 되고 점점 돌이킬 수 없는 선택의 길로 들어선다. 한편, 관을 빼돌린 '김희주'를 쫓는 조직의 간부 '박이사'(이광수)는 피도 눈물도 없는 무자비한 추격을 시작하며 숨 막히는 전개를 예고한다.

금괴를 갖고 살아남기 위해 결국 총까지 손에 쥔 '김희주'. 그 총구는 금괴의 존재를 가장 먼저 알아챈 '우기'(김성철)를 향한다. 어린 시절 인연으로 친근하게 다가온 대부 업체 직원 '우기'는 동업을 제안하지만, 동맹과 배신 사이를 오가는 종잡을 수 없는 행동으로 긴장감을 더한다. 여기에 1500억 금괴의 존재를 알게 된 호텔 카지노 골드랜드와 유착된 비리 경찰 '김진만'(김희원)과 '박이사'까지 가세하며 금괴를 차지하기 위한 인물들의 욕망과 이해관계가 충돌하고, 공조와 배신이 거듭되는 위험한 판이 시작된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 골드랜드 스틸컷. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

특히, "어차피 누구의 것도 아니면, 왜 내가 가지면 안 되는 건데?" 라는 '김희주'의 대사는 욕망을 선택한 인물의 위험한 결심을 드러내며 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 이어 "죽여"라는 말을 내뱉는 박보영의 싸늘하게 돌변한 눈빛은 돌이킬 수 없는 길을 선택한 '김희주'의 변화를 강렬하게 보여주며 충격을 안긴다. 욕망에 잠식된 인물들의 선택이 이어지는 가운데, 탐욕과 배신이 뒤엉킨 이야기는 예측할 수 없는 서스펜스를 예고하며 '골드랜드'를 향한 궁금증을 증폭시킨다.

밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 '희주'(박보영)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러 '골드랜드'는 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 이광수 등 믿고 보는 배우들이 각기 다른 욕망의 민낯을 드러낸다. 밀도 높은 캐릭터 플레이와 배우들의 강렬한 연기 시너지는 '우연히 1500억 금괴를 손에 넣게 된다면, 당신의 선택은 무엇인가?'라는 가장 위험한 질문을 던지며 전 세계 시청자들을 깊은 몰입으로 이끌 예정이다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 4월 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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